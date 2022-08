Jhonny Fernandez: “Más que discusión política y amenazas, hay que trabajar”

Se reunió con organizaciones sociales y alcaldes para presentar los avances de la cartografía municipal. La autoridad recibió el apoyo de un sector de la comunidad universitaria. Asegura que respalda el censo para 2023. Espera a la comisión del Instituto Nacional de Estadística (INE) para apurar esos plazos. Cree que la solución es técnica.



— ¿Por qué no apoya el paro?

No vamos a acatar el paro como Gobierno Municipal. He sido claro como alcalde porque tenemos un trabajo; este trabajo es la cartografía que nos ha costado siete meses. Si este trabajo no es escuchado, cómo quieren hacer.

Además, quien valida este trabajo son las comisiones técnicas y hacer eso es ganar tiempo para que el censo se haga el 2023, que es lo que todos queremos.

— ¿Este tema se habló en la reunión con el Presidente?

Los alcaldes, hemos hablado de eso y le hemos dicho que esto comience lo más rápido posible. Nuestra postura es que se haga el 2023, otras alcaldías, no tienen esa postura. Les dijimos que hagan el cronograma y comencemos, no perdamos tiempo.

— Usted pidió que Santa Cruz sea la primera ciudad en ser visitada por el INE y su comisión técnica, pero será la cuarta. ¿Por qué ?

Lo propuse, pero eso no está en mis manos. Sigo creyendo en que lo que tenemos que hacer es trabajar; más que discusión y amenazas, hay que trabajar en el censo. Nosotros avanzamos.

— ¿Se puede trabajar con los problemas de límites?

Se puede resolver de manera paralela. Tenemos terminada la cartografía de los 15 distritos. Esto es lo que debería hacer la gobernación; ayudar a los municipios para que terminen su cartografía. Yo no esperé a la Gobernación y desde que entré le dimos con todo. Hemos entregado esa información al INE.

Tenemos la cartografía urbana terminada y una ruta para el censo que propusimos.

— ¿Qué piensa de los bloqueos de carreteras? Santa Cruz está sufriendo por esas protestas.

Pareciera que nos estamos acostumbrando a esa cultura. No me atiendes, yo bloqueo. No me atiendes, yo hago paro. Eso tiene que terminar con voluntad política de todas las partes.

— ¿Se siente atacado por los sectores que son parte de Comité Interinstitucional?

Fui maltratado en ese Comité Interinstitucional. Han ofendido a una autoridad. No uso descalificativos contra a nadie, pero me ofendieron. No puede ser que, cuando uno quiere participar y aportar, reciba a cambio sandeces. Y les dije: ‘¿Acaso le tomaron examen al Gobernador cuando no fue a La Paz?’ ¿Por qué no fue el gobernador a La Paz? Que lo habían citado, pero podía ir. Después, el rector ha ido...