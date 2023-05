Jhonny Fernández pide un reencuentro de las instituciones

“Todos los que estamos a la cabeza de instituciones públicas y otras instituciones debemos buscar un reencuentro. Ese es el camino correcto. El decir quién está aquí, quien está allá no es bueno. Estoy convocando a muchas instituciones, a colegios de profesionales. También hay que charlar con el Comité Cívico, con los empresarios. Llegó la hora en la que debemos pensar en Santa Cruz y priorizar la necesidad del pueblo ”, afirmó la autoridad. Consideró así que “las agendas políticas (hay que) dejarlas a un lado”.

El llamado de Fernández no incluyó a la Gobernación de Santa Cruz, pero se dio tras la postura de los cívicos de no participar del nuevo comité interinstitucional que comenzó a organizarse sobre la base de una agenda de reivindicaciones que incluye el reclamo por la forma en la que se organizó el directorio de la Gestora de Pensiones y el retiro definitivo del proyecto de ley 280 que modifica el Código Penal para “el fortalecimiento de la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas”.

El alcalde Fernández también había declinado participar del nuevo comité interinstitucional. Fue invitado a la reunión de organización del lunes, pero no asistió. En una entrevista con EL DEBER señaló que su postura fue asumida porque no fue escuchado durante el conflicto del censo.

“Nos preocupa que una institución tan importante no forme parte del comité interinstitucional . Planteamos que todos los representantes de las instituciones deberían estar aglutinados en el Comité porque eso nos permite tener fuerza y legitimidad”, dijo y admitió que hubo presencia de “algunos políticos” que pudieron haber desnaturalizado la reunión.

Eso sí, Cuéllar aseguró que la Universidad desarrollará una gran marcha de protesta en Santa Cruz para reclamar ajustes en la Ley 065 que dio vida a la Gestora. “No puede estar dirigida con criterios políticos, porque van a administrar los aportes de todos los bolivianos. Son $us 24.000 millones de los que el Gobierno no puso no un solo centavo”, afirmó.