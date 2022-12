Jhonny habla de ‘cuoteo’ con C-A, pero hay 4 denuncias por ‘venta de ítems’ en su gestión

“Ellos saben”. Con esa fase, el alcalde Jhonny Fernández se refirió a las ‘cuotas’ que pudieron haber negociado concejales de la bancada opositora de Comunidad Autonómica (C-A) con su administración. Los aludidos lo niegan y piden a la autoridad que “dé la cara en la Fiscalía” para esclarecer las cuatro denuncias por la ‘venta de ítems’ que se plantearon durante los últimos 10 meses.



Pero la versión del alcalde no fue emitida a través de canales tradicionales. Fernández empleó un spot audiovisual que se divulgó desde su despacho a través de los grupos de WhatsApp que tiene la Alcaldía para comunicar las actividades de la gestión municipal.

El spot dura un minuto con 20 segundos y el formato es el de una ‘entrevista a la carta’. Allí, le consultan a Jhonny sobre la existencia de una lista de funcionarios “propuesta por C-A” y él dice que “es verdad”, aunque no precisa la cantidad de los involucrados. Luego, le preguntan por las “cuotas” de los opositores en las direcciones del Jardín Botánico y el Matadero Municipal, dos entidades descentralizadas, a lo que responde: “Claro que sí; ellos saben; (en el) Jardín Botánico, Matadero y en otros lugares”, acompañado por una cortina musical y efectos sonoros que se usaron para realzar el mensaje cuando apunta a C-A.

El spot incluye, además, un membrete que acompaña las imágenes del audiovisual y señala que “Comunidad Autonómica tenía cuotas de poder en la Alcaldía y, ahora, se hacen a los opas”.

La autoridad insistió en que los concejales de C-A “saben” de esas “negociaciones” que se dieron, precisamente, en el Jardín Botánico. “¿A qué fueron? Que lo digan”, desafió el alcalde cruceño.

En todo caso, la difusión de este “mensaje” se produjo en momentos en los que la gestión de Jhonny Fernández enfrenta el cuarto escándalo por la ‘venta de ítems’; el último estalló hace menos de siete días con una demanda planteada por C-A contra la arquitecta Andrea Forfori, quien fue una de las funcionarias más cercanas a la primera autoridad de la ciudad.

Forfori era, hasta el 6 de diciembre, directora de Parques y Jardines. Fue demandada por concusión y malversación, delitos que pudo cometer por pedir a funcionarios eventuales del Jardín Botánico “la devolución” de salarios endosados “erróneamente” por meses en los que no aún no habían prestado servicios.

“El Alcalde me acaba de llamar porque esto es un problemón, no es un problema. En dónde estás dejando a toda esta gente, no tenés idea la cantidad de proveedores que estás dejando sin que les paguemos”, se escucha en una parte del audio que presentó C-A a la Fiscalía como evidencia de las acusaciones. El registro fue atribuido a la destituida directora.

Además de Forfori, están siendo investigados por la Fiscalía Enrique Mariaca, quien fue responsable de Recursos Humanos del Botánico, y Rocío Zurita, una funcionaria que está vinculada con las contrataciones. Durante las primeras indagaciones, se corroboró que “se usó el QR de la cuenta de Mariaca”, reveló el concejal José Alberti (C-A), uno de los denunciantes en este caso.

La postura del alcalde y de sus funcionarios sobre este escándalo fue rechazada por Gay Áñez, el dirigente de C-A que candidateó en 2021 por la Alcaldía cruceña.

“Es falso eso de que pusieron dinero en mi cuenta por cada uno de los supuestos cargos que acordé con Jhonny Fernández. No me he reunido nunca con Jhonny Fernández ni lo voy a hacer. Yo no transo con ese tipo de gente. No hice ningún acuerdo ni lo haré”, afirmó Áñez, quien pidió al alcalde que presente sus descargos.

En el video, Jhonny señala que la supuesta planilla de C-A era más de Bs 400.000, pero no se refiere al caso QR contra Forfori.

Gary Áñez sugirió que fue criticado por no entrar en el juego político que mencionó Jhonny. “Mucha gente del entorno político criticó mi inexperiencia política, pero no es un tema de experiencia o inexperiencia, es un tema de principios. Si yo le dije a la gente que nosotros íbamos a tener una transformación real, yo no puedo sentarme a entregar la decisión de la gente, más de 350.000 personas que me dieron su confianza. Yo no puedo traicionar esa confianza”, remarcó el excandidato Áñez.

Alberti señaló que la primera denuncia por la venta de ítems llegó en octubre de 2021, a cinco meses de iniciada la gestión. El caso se presentó a la Fiscalía, pero aún no hubo grandes avances ni más requerimientos.

La segunda denuncia por la ‘venta de ítems’ llegó a mediados de este año y fue involucrada Teresa Góngora, quien fue secretaria de Desarrollo Humano y, como tal, parte del gabinete de Jhonny Fernández. Ella y su hijo, Mauricio Pinto, están procesados por la venta de ítems de la Alcaldía.

La exfuncionaria fue encarcelada preventivamente en Palmasola en septiembre y el juez anticorrupción Juan Quiroz ordenó esta semana su liberación tras cumplirse los 60 días de reclusión preventiva. Eso sí, Pinto permanecerá en prisión porque la fiscal del caso, Rose Mary Barrientos, tiene nuevas evidencias contra él.

Góngora asumió en enero luego de que el municipio destituyera a Raschid Guardia por un audio filtrado donde se expresaba de manera misógina en contra de una integrante de un grupo de campaña de Jhonny Fernández.

La tercera querella apunta al servidor público José Carlos Dorado, quien estuvo en la Secretaría Municipal de Salud. Los afectados que suman 75, según explicó el concejal Juan Carlos Medrano (C-A), y aseguran haber erogado de entre $us 1.000 y $us 2.000 por un puesto permanente en la Alcaldía. Este caso estalló el 3 de diciembre.

Alberti indicó que, a diferencia de los anteriores casos, la cuarta demanda, que es la de los ‘pagos QR’, tiene que ver con puestos eventuales que duran entre dos y tres meses con sueldos para profesionales cotizados en casi Bs 7.000, algo más de $us 1.000 por mes. “Les hacian firmar la últimas páginas de sus contratos y no les mostraron el resto ni les hicieron llegar la copia respectiva”, afirmó.

“Pedimos los contratos a Recursos Humanos para establecer el daño económico a la comuna. Hemos identificado entre nueve y 10 afectados con este modus operandi”, apuntó Alberti. “Vamos a llegar hasta el fondo y no haremos denuncias en Tik Tok; tenemos pruebas y están en la Fiscalía”.

En la Alcaldía de Santa Cruz existen cerca de 10.000 funcionarios, pero la mayoría de ellos, algo más de 6.000, son eventuales, cuyos contratos se renuevan o caducan, según las necesidades de una gestión observada y marcada por denuncias de corrupción.

MANO DERECHA

Mario Centellas, secretario de Administración y Finanzas, es el colaborador imprescindible del alcalde y una de las personas con más poder e influencia en el entorno edilicio.

RESPONSABILIDADES

El control de Centellas es clave para el funcionamiento de toda la estructura que puso en marcha Jhonny Fernández para poder cumplir sus objetivos.

LA PUNTA DEL ICEBERG

C-A asegura que el caso QR puede ser el inicio de una gran investigación penal contra la gestión de Jhonny Fernández, que está duramente golpeada por denuncias de corrupción