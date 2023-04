“Jhonny no tiene varita mágica para resolver los problemas en solo dos años de gestión”

- Este 2 de mayo se cumplen dos años de su gestión en la Alcaldía. ¿Qué destaca usted?​

Primero, haber saneado las cuentas. Recibimos un gobierno municipal con una deuda que alcanzaba los Bs 2.000 millones, de los cuales Bs 1.000 millones eran a corto plazo y los otros Bs 1.000 millones a mediano plazo. Lo segundo, heredamos un desorden administrativo-financiero que nos obligó a realizar ajustes. Los niveles de endeudamiento que dejó (la exalcaldesa interina) Angélica Sosa estaban por el orden del 16%. Todo producto de créditos y de empréstitos, pero ninguno tenía un impacto social, ni un impacto de desarrollo urbano; no respondía a un esquema de planificación de la ciudad.

- ¿En qué fueron destinados estos recursos?

En el BRT (Bus de Tránsito Rápido) se gastaron Bs 200 millones de ingresos propios, a pesar de que nos habían dicho que estaba aprobado un crédito con la CAF. Sin embargo, cuando ingresé a la Alcaldía me encontré con que no existía ese crédito, ni siquiera había sido aprobado por la Asamblea Legislativa, pero ella (Sosa) ya estaba inaugurando la obra.

-¿Qué significa ese 16% de endeudamiento?

Que estás al límite de los niveles para contraer crédito. El límite es del 20% de los ingresos recurrentes del Gobierno Municipal. Tuvimos que hacer una ingeniería financiera, además de descartar algunos programas y proyectos que no tenían sentido.

- ¿Cuáles proyectos?

Algunos relacionados con basura y medioambiente; con áreas de infraestructura que en ese momento no se necesitaban porque acabábamos de salir de la pandemia. En ese entonces se necesitaba salud y educación. En esas dos áreas enfocamos nuestras inversiones en el primer año de mandato. Bajamos el nivel de endeudamiento hasta alcanzar el 11,80% para esta gestión. Ahora tenemos capacidad de endeudamiento. Hemos saneado nuestras cuentas, hicimos una nueva estructura interna y hemos tenido disciplina en los gastos. Por ejemplo, en la Alcaldía se gastaban cada fin de año Bs 1 millón en canastones. Eliminamos los pagos de refrigerio que había en las secretarías de Bs 4 millones anuales.

- ¿Existe relación entre ese corte de programas de basura y medioambiente con los problemas que enfrenta con el aseo urbano y el desborde de lixiviados en el vertedero?

Hemos heredado la finalización de un contrato que tenía una serie de cuestionamientos desde la anterior gestión. Ese contrato terminó y acudimos a un nuevo esquema y eso nos condujo a dividir la ciudad en dos partes para el servicio de recolección de basura. En el caso del tratamiento (de la basura), también concluyó el contrato con Vega Solví y esa empresa tiene que cumplir con la mitigación y liquidación que establece el acuerdo, mientras nosotros tenemos que hacer el seguimiento. En mayo presentaremos la licitación para la industrialización de la basura. Esto significa que a partir de 2023 no continuaremos hablando del entierro de la basura.









Jhonny Fernández, alcalde cruceño /Foto: Ricardo Montero





- ¿Qué piensan hacer con los lixiviados que están desbordando en el vertedero?

Eso tiene su tiempo y para eso contamos con las certificaciones correspondientes. Emacruz (Empresa Municipal de Aseo Urbano de Santa Cruz) cuenta con licencia ambiental para todo este tipo de manejos. El contrato que tenía la empresa debía cumplirse, ahora estamos fiscalizando para que se cumpla con todo lo acordado.

- La empresa que se adjudicó la recolección de basura no tiene licencia ambiental, ¿por qué fue contratada?

La empresa ha iniciado su proceso en la Gobernación. Tiene que concluir con este trámite.

- ¿Qué sucede si incumple?

Obviamente que tendrá responsabilidad. Sin embargo, existen procesos, plazos, mecanismos y normas que deben cumplirse.

- Usted enfocó la gestión en la salud; sin embargo, hay quejas porque en los centros asistenciales dependientes de la municipalidad falta medicinas, equipos, personal y otros están cerrados. ¿Cómo lo explica?

Mientras no exista un buen sistema de salud no se podrá avanzar. La improvisación ha traído problemas a Santa Cruz y eso también lo heredamos. Se construyó mucha infraestructura, pero sin ninguna planificación. Estaban programados siete centros de salud, pero cuando asumimos, cinco de ellos estaban sin terminar y dos estaban concluidos, pero permanecieron más de dos años cerrados porque no proyectaron la contratación de personal, la dotación de equipos, faltó la coordinación con el Ministerio de Salud. Comenzamos a reforzar los primeros niveles de atención con todo el equipamiento. Después, iniciamos la dotación de equipos a los siete hospitales. Terminamos de construir los centros de salud iniciados en la anterior gestión y pagamos con nuestros recursos el personal para hacer funcionar los hospitales.

- Usted enjuició a la exalcaldesa Sosa por la contratación de personal de salud, pero está haciendo lo mismo. ¿Cuál es la diferencia?

El déficit en personal sigue latente, pero la anterior gestión fue contratando personal que no contaba con el perfil ni con los requisitos para habilitarlos como funcionarios municipales. De ahí nació el juicio por los ítems y los contratos fantasmas. Muchos de ellos no estaban registrados, no contaban con la partida presupuestaria ni reunían los requisitos de contratación. Estamos siendo muy exigentes con las contrataciones, incluso coordinamos con Fesirmes (Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública).

- ¿Con cuántos funcionarios cuenta la Alcaldía?

Son unos 10.000 funcionarios, entre fijos y contratados.

9080.png En la reprogramación del presupuesto que envió al Concejo se contempla Bs 3,7 millones adicionales para sueldos. ¿A qué se debe el aumento?

Lo que mencionan los concejales de oposición no tiene sentido. Esto contempla todo el Gobierno Municipal, incluyendo al Concejo, no es solo el Ejecutivo como se pretende hacer ver.

- ¿Para qué son los recursos?

Para habilitar siete hospitales. Debemos contratar personal médico, de limpieza y otros para que funcionen los centros de salud.

- ¿Por qué no le exige ítems al Gobierno nacional?

El Gobierno nos ha entregado ítems a cuenta gotas. Recibimos ayuda para la atención en los programas del covid, pero para el funcionamiento anual de los centros de salud hemos contratado personal. Eso significa aumentar los gastos corrientes y destinar recursos para los nuevos servicios.

- ¿Para cuándo está prevista la contratación de la empresa de limpieza de áreas verdes?

Las empresas están cumpliendo actualmente con el contrato. Tienen 45 días (hasta mayo) para estar con todo su equipamiento. De acuerdo con la información que recibo y de la fiscalización, se ha avanzado en un 80% del trabajo. Recuerde que tuvimos problemas, como por ejemplo el paro de 36 días en que la Alcaldía dejó de percibir unos Bs 100 millones, el personal no trabajó, en los barrios no dejaban circular a las empresas encargadas del corte del pasto.

- En octubre y noviembre del 2022 no había empresa para la limpieza de las áreas verdes.

No, estoy hablando de la anterior empresa.

- Su oficina está en el parque Los Mangales, estando acá, ¿pierde la perspectiva del centro de la ciudad?

No, voy todos lados. Visito los barrios. Solo vengo acá para revisar proyectos, para participar de reuniones con instituciones o para debatir problemas de la ciudad.

vehículos parqueados en doble fila, ocupación de espacios públicos, etc. ¿Qué piensa hacer?- El centro luce descuidado, con los problemas irresuelto del transporte,

Hay que seguir trabajando. Lamentablemente los de la anterior gestión estuvieron 20 años y no solucionaron nada. Jhonny no tiene una varita mágica para resolver los problemas en dos años. Todavía me quedan tres años de gestión.

- Cuando usted era concejal visitaba los hospitales, iba a los barrios y hacía denuncias. ¿Qué puede hacer ahora para resolver los problemas?

Estoy invirtiendo, haciendo gestión con lo poco o muchos recursos que existen. El Programa Anual Operativo se tiene que ejecutar. Cumpliré mi promesa electoral. Ofrecí bono escolar y lo cumplí; prometí la entrega del segundo bono y lo cumplí; ofrecí la entrega de computadoras y tenemos Bs 100 millones en inversión para computadoras, el 86% de las escuelas están con internet y esperamos que en mayo lleguemos al 100%. Ofrecí paso a niveles y comenzamos a construir, el primero en el Plan Tres Mil; también licitamos para otras zonas de la ciudad. Hemos pavimentado 180 kilómetros de calles y avenidas.

- Ofreció ciudad digital y no ha cumplido. ¿Por qué?

Estamos trabajando con una empresa que introducirá una serie de servicios digitales para facilitar la tarea para el vecino y agilizar los trámites en la Alcaldía. En patentes, vehículos e inmuebles contamos con nuestras propias aplicaciones para evitar la burocracia y que haya transparencia.

- Usted fue alcalde por primera vez en 1996, pero hasta ahora siguen los mismos problemas. ¿Cuándo se notarán los avances?

La ciudad es un conjunto. Tenemos que ver qué tipo de ciudad se quiere construir, qué tipo de servicios se pretende ofrecer y, a partir de eso, buscar las soluciones. Lo primero que hice al entrar fue un relevamiento de datos. ¿Qué vimos? que hay 10.000 microbuses, casi 5.000 taxis, 17.000 mototaxis en las ciudadelas, transporte pesado. Contratamos dos estudios porque si improvisamos gastaremos dinero al fósforo. Presenté el proyecto de Ley y Reglamento de Tráfico y Transporte. Reduciremos la cantidad de circulación de vehículos en el Casco Viejo y eliminaremos el BRT. Además, debemos adecuar los vehículos de transporte público a la capacidad de las calles, instalaremos cámaras de vigilancia para la seguridad en la ciudad. Los prestadores de servicios públicos deben pagar impuestos en Santa Cruz de la Sierra, de lo contrario no operarán en la ciudad. Eso tiene que aplicarse en un plazo de 180 días.

- En la anterior gestión había controles para evitar el ingreso de buses de provincia hasta el centro, ¿cuál es su plan?

Hicimos un acuerdo con la Policía porque la Alcaldía sola no podrá controlar. No vamos a cobrar multa, eso estará a cargo de la Unidad Operativa de Tránsito.

- ¿Cómo está su relación con la Gobernación?

Desde que Luis Fernando Camacho asumió en la Gobernación se ha seguido una lógica política, la de no trabajar con la Alcaldía.

- ¿A qué se debe?

A la campaña política (subnacional). Camacho pensaba ganarme en las elecciones municipales y se aliaron con Santa Cruz Para Todos, con Gary (Añez), con todos, pero igual les gané. Hasta ahora no aceptan su derrota. Como son derrotados, buscan hacer bolsa a Jhonny y desgastar mi gestión. No tengo problema en trabajar con la Gobernación, pero la institución no tiene una cabeza.

- ¿Cómo está con Luis Arce?

Tengo buena relación con el presidente y sus ministros. Es mi obligación coordinar con todas las autoridades. El problema es que muchos piensan que todavía están en campaña electoral.

- ¿Tiene problemas con Angélica Sosa y Percy Fernández?

Ninguno. Solo que no podemos cargar la responsabilidad de una mala gestión. No lo voy a hacer.

