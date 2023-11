Jorge Velasco de Banco Fortaleza: “Se usa inteligencia artificial para mejorar la experiencia del cliente”

_¿En qué sectores invierten sus clientes mype? Son de los sectores comercial, transporte, construcción y restaurantes. También tenemos agropecuarios, entonces, la cartera es diversificada y estamos impulsando la venta cruzada; es decir, que no solo vendemos los productos del banco, sino también del grupo porque tenemos seguros, leasing, Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI).

_¿Cómo aplican la inteligencia artificial? Como usted sabe, la inteligencia artificial (IA) llegó para quedarse y está transformando muchos negocios. Y la banca no puede estar al margen, entonces, en Fortaleza utilizamos IA en muchas áreas en beneficio del cliente. Queremos pensar que este tipo de herramientas del mundo digital deben ser nuestro apoyo. Así, las áreas de marketing, servicios y tecnología están impulsando el uso de la IA como una herramienta fundamental para brindar un mejor servicio al cliente. El Banco Fortaleza va logrando nuevos hitos a través de la tecnología.

_¿Y cómo están los depósitos en Fortaleza?

Tenemos el Depósito a Plazo Fijo (DPF) Escala con el 4% que es un buen producto, y en los últimos meses registró un crecimiento importante. Se puede ahorrar desde Bs 1.000 a tasas interesantes y a medida del tiempo va creciendo la rentabilidad. Asimismo, Fortaleza Plus es una caja de ahorro que incentiva el depósito.

El 31 de octubre el banco realizó campañas por el Día Mundial del Ahorro y estos productos son los que recibió el cliente con mucha expectativa, porque sabemos que además de brindar una tasa ventajosa cuenta con otros beneficios asociados. Ayudamos al cliente para que se capacite de forma gratuita en una plataforma con más de 400 cursos donde no solo aprende a manejar mejor sus finanzas, sino también en temas que le gusten como utilizar una planilla excel de mejor forma y cursos de marketing digital.

Nuestros pequeños empresarios se benefician así no solo con el ahorro, sino también con capacitación.