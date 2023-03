Jornadas judiciales se inician con libertad para dos reclusos

“El objetivo fundamental de las visitas carcelarias es disminuir la mora procesal, de manera general, el descongestionamiento y garantizar a la víctima que recibirá una justicia sin dilaciones. Al final las víctimas, después de tanto peregrinar, se cansan y cuando no reciben el fallo consideran que no se les hizo justicia, no se les atendió, no hubo respuesta”, aseguró el magistrado del Tribunal Supre mo de Justicia por Santa Cruz, Olvis Eguez.