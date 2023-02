José Gabriel Espinoza: “Hay un escenario muy malo para las reservas internacionales”

El Gobierno tenía proyectado sumar el año pasado $us 450 millones a las Reservas Internacionales Netas (RIN) del país, pero cerró la gestión con $us 956 millones menos. La mayor pérdida se registró en las divisas, que bajaron de $us 1.648 millones en 2021 a 709 millones en 2022. José Gabriel Espinoza, ex directivo del Banco Central de Bolivia (BCB), explica las causas de este mayor debilitamiento de los activos, necesarios para el pago de importaciones y deuda externa, y que sirven como respaldo de la moneda nacional, y como garantía de los créditos externos que busca el Estado boliviano.