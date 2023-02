José Gonzáles: “No sabemos cuán eficaces son las vacunas contra la gripe aviar”

No puedo opinar al respecto porque no he estado en Bolivia. Yo deje el país en 2008. En ese periodo trabaje en el Senasag en el programa de erradicación de la fiebre aftosa y no puedo evaluar en qué condiciones está el país para contener una enfermedad como la influenza aviar. Solo tengo una idea por las noticias, y las medidas que se están aplicando y que son las que se recomiendan internacionalmente.