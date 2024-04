José María Del Pueblo, tenemos que crear riqueza

Seguro has notado lo difícil que se ha vuelto encontrar un trabajo formal, la falta de dólares y los precios que no paran de subir. Estas son señales de que nuestra economía necesita un nuevo enfoque. Durante dieciocho años, quienes nos gobernaron creyeron que quitarles a los extranjeros sus inversiones en Bolivia y controlar la venta de gas natural nos beneficiaría para siempre. Creían que capturar y repartir la riqueza ya existente era la manera de mejorar la economía de todos y luchar contra la pobreza.

Este enfoque ha dejado poco espacio para que gente como tú y yo podamos progresar. El gobierno quiere hacerlo todo, complicando las cosas para aquellos que no son sus amigos. Intenta quitarles a unos para dárselo a otros, manteniendo silencio cuando sus compañeros cometen delitos, como tomar tierras ajenas o dañan el medio ambiente, porque ellos mismos se benefician de esas acciones. Pero eso no es todo, nos roban a ti y a mí cada vez que cobran sobornos, gastan más de los ingresos que tienen y arman empresas estatales que no sirven, haciéndonos creer que son nuestros salvadores.