José María Del Pueblo, tu futuro es el Capitalismo Popular

Con este sistema, los políticos ya no decidirían solos sobre la economía, sino que personas que conocen las necesidades reales de sus comunidades y sus negocios, como es el caso tuyo, tendrían el poder de tomar decisiones. Esto significaría menos trámites complicados y menos impuestos pesados, dándote más libertad para manejar tu dinero y tu negocio como mejor te parezca, siempre cumpliendo las leyes que nos protejan a todos por igual.

El Capitalismo Popular también te ayudaría a ser dueño legalmente no solo de tu casita o tu terrenito aún no registrado, sino también de tu negocio actual que estás obligado a esconder en la informalidad por las trabas burocráticas del Estado, los altos impuestos, el amedrentamiento de las autoridades y la corrupción. Y quizás si tu jefe está de acuerdo, hasta puedas ser dueño de una parte de la empresa donde trabajas los fines de semana. Podrías recibir tu salario y un poco de acciones de esa empresa, lo que te daría una parte de las ganancias. Así, cuando a la empresa le va bien, a ti también.

Como te das cuenta el Capitalismo Popular asegura que todos vivamos en paz de lo que tenemos y queremos hacer. La informalidad se resuelve haciendo caer todas las barreras que el propio Estado ha construido para que se produzca. Entonces, esta nueva forma de pensar las cosas hace que más personas tengan acceso a oportunidades para emprender y hacer crecer sus negocios. Tú mismo me decías que al final todos los bolivianos son expertos negociantes y tienen algún comercio en algún lado. Entonces, el Estado debe ayudar y no estorbar, incentivando ese comercio, el libre mercado y la capacitación en cómo hacer inversiones en los mercados de cualquier parte del mundo.

Tu voto es poderoso y te recuerdo que en las próximas elecciones, podemos elegir líderes que nos permitan llevar a cabo un cambio como el que te he mencionado, para no continuar con lo mismo de siempre. José María te propongo votemos por una Bolivia de propietarios, no proletarios.