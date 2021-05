Jóvenes y niños, son los más golpeados en la tercera ola

Escucha esta nota aquí

A medida que avanza la pandemia de Covid-19 y aparecen nuevas variantes, va cambiando el perfil epidemiológico del coronavirus y ahora varios países de Sudamérica advierten de un aumento en las hospitalizaciones y muertes de personas jóvenes, además de la subida de los contagios en niños.

A diferencia del año pasado, cuando en su mayoría los niños y personas jóvenes no presentaban síntomas o cursaban con cuadros leves de la enfermedad, en esta tercera oleada el Covid-19 está golpeado con mayor fuerza a estos dos segmentos de la población.

“Adultos de todas las edades, incluidos los jóvenes, se están enfermando gravemente y muchos de ellos están muriendo”, advirtió recientemente Carissa F. Etienee, directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) basada en datos epidemiológicos, que muestran que los casos graves en adultos jóvenes están aumentando en la medida que la pandemia por Covid-19 se acelera en la región.

En el caso de Bolivia, las estadísticas regionales reflejan un incremento de los contagios en menores de edad, especialmente en Cochabamba y Santa Cruz.

La última alerta epidemiológica de la OPS se refleja, por ejemplo, que en Brasil, entre diciembre de 2020 y marzo de 2021, la tasa de mortalidad entre menores de 39 años se duplicó, se cuadruplicó para las personas de entre 40 y 50 años y se triplicó para aquellos de entre 50 y 60 años.

“Esto es trágico y las consecuencias son nefastas para nuestras familias, sociedades y futuro”, aseveró Etienee.

En cuanto a las hospitalizaciones, desde finales de enero de 2021 se notó un incremento en la tasa diaria de internación en todas edades, a diferencia del año pasado cuando eran los mayores de 60 años quienes más requerían internación.

Cuando se compara la tasa más alta ocurrida en 2020 (13 de julio) con la tasa más alta ocurrida en 2021 (10 de marzo) se observa que los menores de 39 años y las personas de entre 40 y 59 años, duplicaron las tasas de hospitalización; además, el mayor incremento se registró en personas de entre 40 y 49 años (56%), seguido por los menores de 39 años (53%) y el grupo, de entre 50 y 59 años (51%).

En el caso de Chile, la tasa de hospitalización en personas menores de 39 años aumentó en más de 70%, durante los últimos meses.

De la misma forma, en Paraguay la tasa de mortalidad se triplicó en menores de 39 años en marzo de este año en relación con diciembre de 2020, mientras que entre las personas de 40 y 49 años se quintuplicó; y entre 50 y 60 años, se duplicó.

“Durante gran parte de la pandemia, nuestros hospitales estaban llenos de adultos mayores con Covid-19, muchos de los cuales tenían condiciones preexistentes que los hacían más susceptibles a formas graves de la enfermedad, pero hoy, observando las unidades de cuidados intensivos de nuestra región, vemos que están llenas no sólo de pacientes de edad avanzada, sino también de gente más joven”, señaló la directora de la OPS.

“Aunque las vacunas se están distribuyendo lo más rápido posible, no son una solución a corto plazo: no podemos confiar en las vacunas para reducir las infecciones cuando no hay suficientes vacunas para todos. Son una parte de la respuesta integral, que incluye la prevención a través de medidas de salud pública y la mejor preparación de los sistemas de salud”, agregó la experta.

NIÑOS

En el caso de nuestro país, el director del Servicio Departamental de Salud de Cochabamba (Sedes) de Cochabamba, Rubén Castillo, alertó que en lo que va del año ya suman más de 300 niños con Covid-19 en esa región, cifra cercana a la registrada en toda la gestión 2020.

El jefe de Vigilancia Epidemiológica del Sedes, Yercin Mamani, detalló que la mayoría de los pequeños se encuentra en etapa escolar; sin embargo, la investigación epidemiológica determinó que contrajeron el virus por transmisión intrafamiliar. Los afectados tienen en su mayoría entre 5 y 13 años.

En Santa Cruz también están notando con preocupación el incremento en los contagios y muertes en menores de 15 años. En lo que va del año ya suman 2.957 casos, cifra que supera a la registrada a lo largo de todo el 2020, cuando hubo 2.560 casos.

En cuanto a los decesos, en los cinco meses de este años ya se registran 10 decesos, mientras que el año pasado hubo 23.