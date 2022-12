Joyce Prado: “No extraño los concursos, ahora estoy enfocada en mi familia y mi negocio”

Allá, la prensa ubicó a la boliviana en el grupo de ‘Pocahontas’ que podía ganar la corona. Morenas, rasgos exóticos y cabellera larga y oscura era una tendencia aquel año y Joyce no pasó desapercibida. Hoy, con 25 años y convertida en madre, recuerda esa época.

Ahora soy esposa y mamá. También me dedico ayudar a mujeres a mejorar su estado físico en un centro de entrenamiento pensado para ellas, Miss Joyce Fitness.

Después de mi embarazo quedé con 20 kilos de más, la ropa no me hacía y fue difícil asimilarlo, ya que hasta hacía poco desfilaba en traje de baño.

- Pero, no te guardaste la fórmula y la compartís.

Así es, empecé mostrando mi proceso en las redes sociales y muchas mujeres me escribieron por privado pidiendo consejos. Ellas me animaron a crear un centro para apoyarnos en esta etapa.

No extraño los concursos, ahora estoy enfocada en mi familia y en hacer crecer mi negocio.

Fui al concurso preparada y me sentía segura. Pensé que llegaría a entrar al grupo de finalistas porque di todo y lo merecía, pero hay cosas que no están en nuestras manos.

Fue un año en el que Venezuela, Panamá, Brasil, Sudáfrica y Bolivia tenían rasgos muy similares y el jurado enfrentaba una decisión muy difícil. Considero que el peso de la banda influye muchísimo a la hora de mencionar las candidatas que ingresan al top, así que yo me siento más que satisfecha con mi participación en el Miss Universo.

No hasta el momento, pero siempre recibo comentarios de personas a las que les gustaría verme en un concurso internacional nuevamente y les agradezco de todo corazón el cariño.

Tuve la oportunidad de estar en el Miss Universo y fue una experiencia maravillosa que viví y disfruté al máximo, pero ya me encuentro en otra etapa.

Ser madre nunca debe ser un impedimento para cumplir los sueños, así que me parece extraordinario que todas las mujeres que sueñan con llegar a un Miss Universo, representar a su país, su gente y su cultura, hoy puedan hacerlo.

Fue una escuela importante y difícil. Cuando sos figura pública no te podés equivocar porque las personas se sienten con el derecho de juzgarte y opinar sobre tu vida. Sin embargo, si no hubiera pasado por todo eso y participado en un concurso de belleza no tendría el alcance de hoy.