Jueces extinguen acción en favor de abogado acusado de asesinar a su esposa

El 11 de febrero de 2010, Eveling Vásquez Ferrufino (27), de profesión ingeniera comercial, fue asesinada en su casa de la calle 3 del barrio Brígida. En ese entonces una investigación desarrollada por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y la Fiscalía establecieron que, el autor fue su esposo, el abogado Luis Fernando Gutiérrez Lobo.



Las pericias y certificados forenses, determinaron que la muerte violenta fue provocada por estrangulamiento y asfixia mecánica. En el expediente figuran pruebas de que Evelin Vásquez Ferrufino, sufrió hematomas en el cuerpo, pues se detectó que luchó y forcejeo, asumiendo una férrea defensa por su vida, pero no pudo salvarse.



Han pasado 14 años y la familia de la víctima peregrina en busca de justicia, pero este jueves un fallo del tribunal tercero de sentencia se ordenó la extinción de la acción penal por prescripción.



Las diligencias judiciales señalan que Luis Fernando Gutiérrez Lobo, que ahora forma parte del equipo de abogados que defiende a Misael Nallar, por el asesinato de tres policías, fue favorecido con la extinción de la acción penal por prescripción por el tribunal conformado por los jueces Carlos René Roca, Lily Salazar y Raúl Lizarazu.



Luis Fernando Gutiérrez Lobo, permaneció detenido durante tres meses, luego la justicia lo favoreció con medidas sustitutivas.



Fue acusado y la Fiscalía en una de sus conclusiones estableció que no quedaban dudas de que Luis Fernando Gutiérrez, mató a su esposa. Incluso que trató de disfrazar un supuesto suicidio al colocarle un cinturón en el lugar.



Sin embargo la acción del acusado no prosperó ante la presentación de pruebas por parte de la Fiscalía que decían todo lo contrario.



En primera instancia fue absuelto de culpa y pena por un tribunal, pero en revisión, el Tribunal Supremo de Justicia, con sede en Sucre, anuló la sentencia y ordenó se desarrolle un nuevo juicio oral en Santa Cruz y se tome en cuenta las pruebas acumuladas en el expediente por tratarse de un caso de relevancia.



El expediente radicó en el tribunal tercero de los jueces Carlos René Roca, Lily Salazar y Raúl Lizarazu.



Los jueces, tras analizar y hacer una valoración del caso, fundamentaron que de forma clara el artículo 29 del Código de Procedimiento Penal, señala que la acción penal prescribe en ocho años para los delitos que tengan penas privativas de libertad, cuyo máximo legal sea de seis años. En el presente caso todo sucedido el 11 de febrero de 2010. Significa que la acción penal ya prescribió el 11 de febrero de 2018. A la fecha han transcurrido 14 años y 24 días.



La audiencia del tribunal se desarrolló en presencia de la fiscal Jackeline Severiche, la representante del Ministerio de Justicia Ana Paola Montenegro, abogados de la Casa de la Mujer y de otras instituciones de derechos humanos. El fallo generó reacciones, llanto entre los familiares de la víctima Eveling Vásquez. Su madre sufrió un desmayo.



Murió clamando justicia



Heydi Vásquez, hermana de Eveling, manifestó que los jueces no aplicaron justicia. Dijo que las pruebas de que su hermana fue vilmente asesinada por su esposo son contundentes. Aseguró que Julio Egüez, abogado de Luis Fernando Gutiérrez Lobo se burlaba y celebraba el fallo junto a su cliente. “Imaginen Julio Egüez, que defiende al acusado de matar a mi hermano es presidente del Colegio de Abogados y está postulando para ser magistrado del Tribunal Supremo, eso lo vamos a denunciar, esa es la justicia que tenemos”, dijo.



Hace tres años falleció Norberto Vásquez, padre de Eveling Vásquez. “Mi papá murió clamando justicia. Mi padre se fue justo cuando toda la familia recordaba el cumpleaños de nuestra hermana Eveling. Se deprimió tanto por su hija que no aguantó, pero nosotros no vamos a declinar jamás”, dijo Heidy Vásquez.



Luego de la resolución emitida por los jueces del tribunal tercero de sentencia, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y la familia de la víctima confirmaron que presentarán apelación para revertir el fallo.