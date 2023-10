Juliana Barrientos: “Me considero una mujer completa, porque aprendí a abrazar cada faceta de mi ser”

Siempre he creído que la belleza y la inteligencia son cualidades relativas y subjetivas. Me considero una persona que valora la autenticidad, la humildad y el crecimiento constante. Más allá de la apariencia, mi mayor objetivo es ser una buena persona, poder inspirar, aprender de los demás y contribuir positivamente al mundo que me rodea.

Mi victoria aquí quizás se debió a mis cualidades individuales y creo que lo que me destacó fue la pasión que le pongo a todo lo que hago. Eso no significa que sea más valiosa que cualquier otra persona que fue parte del concurso, es importante recordar que cada una de las participantes trajo cualidades únicas y especiales a este escenario. Para mí, todas somos ganadoras a nuestra propia manera.

Sí lo he pensado, siempre me llamó la atención. Se me hace una experiencia muy bonita y me gustaría un día poder representar a mi país.