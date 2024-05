Juristocracia; ¿camino abierto?

Primero fue la decisión del TCP que dejó en pausa las interpelaciones parlamentarias dando lugar a mantener a los ministros censurados (acto que no condice con la CPE, que otorga esa prerrogativa al Parlamento o Asamblea), esto en el primer semestre del 2023; fue un “favor a 8 ministros” que se libraron del procedimiento parlamentario; con eso invalidaron a la Asamblea Nacional, otrora primer poder del Estado. Los parlamentarios lo dejaron así… quejas hubo, evidentemente, pero nada pasó. Después, en diciembre del mismo año, el propio TCP decidió autoprorrogarse, hasta las nuevas elecciones judiciales, a las que, se ocupó de ponerles un palo a la rueda, encargando a una sala departamental del mismo TCP, concediendo a una señora aspirante a una de las candidaturas, la paralización del proceso de selección, porque no la habilitaron; esto, fue previamente “fogoneado” por varios recursos de “impugnación política” de parte de quienes resultaron descalificados para ser parte del proceso de elección. Ganó el poder político porque su brazo judicial garantizaba la consecución de sus planes.​

Listo, al parecer esto es una especie de: “cada uno a su casa que no hay qué más hacer”, en el país en el campo político; el TCP es quien pone límites al Parlamento y consolida el poder del Ejecutivo como contrapeso del Legislativo, donde el gobierno tiene minoría. Tal cual, el presidente Arce logró limitar o frenar al Parlamento o Asamblea en sus 2 cámaras; el TCP se puso en condición de contrapeso perfecto del Poder Legislativo que no atina a nada para recuperar el lugar que se suponía tiene.

Van por todo, es un hecho que esa decisión en reposo durante varios años, ha sido puesta en marcha en el gobierno de Arce; ahora ya no se quedan en chicas, con la autoprórroga, los Tribunos Constitucionales son una especie de poder en sí mismo, ya no son un poder delegado y elegido por el Parlamento; no, el “democratismo”; entiéndase el neologismo, lo defino como un “exceso de democracia “que se plasmó en la Asamblea Constituyente que no pudo aprobar siquiera un artículo antes de salir de escapada de Chuquisaca.