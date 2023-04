Justicia enferma y pisoteada

El proceso para las elecciones judiciales fue abruptamente interrumpido, dejando a los bolivianos con la incertidumbre respecto a quiénes ocuparán los altos cargos de la justicia. Ya no hay tiempo para acabar las etapas y tampoco hay voluntad; de unos porque saben que estos comicios nunca sirvieron para nada; de los otros porque quizás buscan manipular el recorrido, a fin de tener magistrados sumisos y serviles, que sean designados por un decretazo.

La Constitución Política del Estado establece que las altas autoridades del Poder Judicial deben ser elegidas mediante voto popular. Este proceso, que fue vendido como la gran hazaña que iba a corregir todos los problemas del sistema judicial boliviano, ha sido un verdadero fracaso. Y esto lo reconocieron masistas y opositores, abogados, fiscales, jueces, etc. Y lo han padecido los bolivianos de a pie, que son los que deben litigar en ese sistema tan desprestigiado.

La clase política en la Asamblea Legislativa Nacional acordó un reglamento para la selección de postulantes a los altos cargos de la justicia. Los requisitos fueron cuestionados por organizaciones de la sociedad civil, como por ejemplo que no se objete la militancia política anterior para los aspirantes a ser parte del Tribunal Constitucional. Más allá de estas dudas, oficialistas y opositores demoraron bastante para ponerse de acuerdo hasta que lo lograron.

Ya en el Tribunal Supremo Electoral habían advertido que, si no se conocía los nombres de los postulantes seleccionados hasta mediados de junio, la elección era inviable. Habrá que ver si esta posición se mantiene tan tajante o si todo se flexibiliza, a tono con las expectativas y necesidades del Movimiento Al Socialismo.

Las anteriores elecciones judiciales de 2011 y de 2017 fueron un rotundo fracaso. En ellas no hubo postulante ganador de la voluntad ciudadana. Todos perdieron por goleada porque ganaron los votos nulos, blancos y también el abstencionismo. Con cada uno de esos procesos llegaron los mea culpa del oficialismo, el reconocimiento de que no se debería elegir por voto popular a los magistrados, etc. Pero, ¿qué cambió? Absolutamente, nada.