Justicia ordena traslado del Gobernador Camacho para el juicio oral del caso ‘Decretazo’, anticipan que reasumirá el cargo

Tanto para el abogado defensor como para Suárez, quien ahora es el vicepresidente de la alianza Creemos, no existe un tiempo definido para que se desarrolle este juicio. “La presencia del gobernador será en tanto el juicio se desarrolle en Santa Cruz y este tiempo no puede ser predecible porque hay muchísimas acciones que deben realizar dentro las audiencias”, dijo Suárez. “El juicio oral no puede descontinuarse”, remarcó Martín Camacho.