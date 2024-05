Killa Hermoza: “Recibí críticas, uno dice estar preparada para lo que se avecina, pero no es cierto hasta que llega el día”

Killa Hermoza (29) no solo es una mujer bella, también es talentosa e integra el cuerpo de baile del conocido grupo Los Kjarkas.

Ella heredó la pasión por el baile de su mamá y el amor por el canto gracias a su papá. Creció entre bombos, trompetas, melodías y aplausos que le daban la felicidad.

La hermosa cochala es empresaria y modelo. Hace algunas semanas causó furor abriendo su OnlyFans, recibió una lluvia de críticas que la lastimaron, pero como ella dice, las toma de quienes vienen.

-¿Qué tal crecer rodeada de tradición y música?

Crecí entre bombos y trompetas, mi mamá desde muy jovencita bailó en la fraternidad “Los Sambos” caporales, ella siempre será mi gran influencia a todo lo tradicional ya que desde el vientre bailaba conmigo. Desde muy pequeña bailaba junto a ella en cada Carnaval en donde la alegría y los aplausos de la gente eran algo que me extasiaba de felicidad.

- ¿Nunca pensaste en cantar?

De niña era uno de mis grandes sueños, solo que tengo pánico a cantar delante de mi papá. Me intimida cantar frente a él.

Recientemente en una gira con Los Kjarkas mi papá me escuchó cantar en un karaoke y quedó muy sorprendido, se paró cual padre orgulloso y se puso a filmarme.

Al verlo a mi papá así me dije a mí misma “creo que no canto tan mal” subí ese video a mis redes sociales y la respuesta fue increíble, tuve muchos comentarios positivos. Desde aquel día estoy pasando clases de canto, no con mi papá, porque aún me da pánico, pero sí con un gran amigo de la familia e increíble profesor llamado Cristian Tarifa.

- De alguna forma estas involucrada con Los Kjarkas, al ser su bailarina...

Mi mamá fue la fundadora del ballet Kjarkas, para mi papá mi madre fue “la reina de la saya”, con ese nombre la presentaba siempre que entraba a bailar en los shows. Él siempre quiso que siga los pasos de mi madre. La vida de un artista es dura, tenemos meses que viajamos sin descansar, lejos de la familia.

El trabajar con mi papá me hizo entender lo duro que es su trabajo, y nos ayudó a acercarnos mucho más. Nos ayudó tanto que ahora soy su hija favorita (risas).

- ¿Qué tal la experiencia de trabajar rodeada de tu familia?

Me encanta, porque puedo aprender diariamente algo nuevo de ellos, aparte que el ambiente con todos los integrantes es como de una familia que se cuida en los shows, hoteles, aeropuertos y en los días sin dormir.

- Cambiando de tema, ¿de dónde nace la idea de abrir tu página de OnlyFans?

Hace tiempo mis amistades más cercanas me hablaban de esta página de OnlyFans, me decían que me podía ir muy bien en ella subiendo un contenido más hot del que ya subo en mi Instagram y que haciendo eso podía ganar mucha plata. Averigüé un poco más acerca de la plataforma y descubrí que fue diseñada para que el fan tenga un acercamiento más íntimo con el famoso. Obviamente, con el tiempo algunas personas le dieron otros usos y empezaron a vender contenido de carácter XXX.

Seguía tan indecisa hasta que llegué a Argentina y fui a un show donde hablan de todo lo que es el sexo y los tabúes que tenemos. Ese show abrió mi mente con respecto a la libertad que uno tiene con su cuerpo de hacer lo que se le plazca sin ser criticado por ello, y aparte me hizo dar cuenta que muchas de las bailarinas tenían esta página, en Argentina y en otros países es un trabajo más.

- ¿Hablaste con tu familia?

Obviamente hablé con toda mi familia del tema antes de hacerlo para explicar que en esta plataforma uno puede encontrar de todo, pero ya depende de cada creador lo que quiera mostrar.

Después de hablarlo bien con los míos y poner límites, me animé para ver si me iba tan bien como decían mis amistades.

- ¿Recibiste críticas por esto?

Por todos lados, uno dice que está preparada para lo que se avecina, pero no es cierto hasta que llega el día. Los primeros días me desconecté de todo y solo mi mejor amiga me daba un pequeño resumen de lo que decía en redes de mí. Gracias a Dios tengo una mamá y amigos que estuvieron ahí firmes en todo este escándalo, dándome siempre fuerza y ánimos.

- ¿Cómo respondes a los comentarios dañinos?

Los comentarios hay que tomarlos de dónde vienen, tu vive tu vida como mejor te parezca mientras eso no dañe a nadie.

- Lejos de los escenarios y flashes ¿quién es Killa?

Killa es extrovertida pero muy sensible, proyecta una mujer segura y confiada de sí misma, pero en realidad es insegura, le gusta estar a solas en vez de estar con mucha gente, prefiere una tarde de películas, que una fiesta descontrolada. Le gusta cuidar a la gente que quiere y también cuidarse a sí misma.

- ¿Costó crecer al lado de un grande?

Claro que costó, pero gracias a Dios pude ganarme un espacio en el medio.

- ¿Te molestó quizás que te digan sos la hija de…?

Jamás, siempre sentí orgullo de ser hija de un grande como mi papá.

- ¿Qué proyectos se vienen este 2024?