Kim Ki-Hong: “Bolivia tiene potencial para su desarrollo; su futuro es bueno”

_¿Qué tan importante es Bolivia para Corea del Sur?

La relación Corea-Bolivia es importante, porque cada año importamos unos $us 500 millones en minerales bolivianos como el zinc, plomo, plata, etc. Así como también ustedes (los bolivianos) importan muchos automóviles, teléfonos y electrodomésticos (de la marca Samsung, LG y Hyundai Motors). Por eso, considero que como socios tenemos más oportunidades para cooperar en el área económica.

Pero no solo en el área económica Bolivia se destaca, también es un atractivo interesante para los turistas coreanos. Antes de la pandemia visitaban cerca de 15.000 connacionales este país andino.



_¿Cómo calificaría la economía boliviana?

Me parece que la economía en Bolivia es muy favorable, comparada con la de otros países. Por ejemplo, la inflación de Bolivia es baja y su precio de los minerales, ahora está muy alto. Lo que significa una gran oportunidad para su crecimiento.

No soy un experto en economía, pero considero que el futuro económico de Bolivia es bueno y que se desarrollará aún más con la cooperación de Corea y otros países.



_¿En qué proyectos de impacto han cooperado o prevén hacerlo?

Koica, la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, tiene presencia en Bolivia desde 2010, y ha estado trabajando en importantes proyectos principalmente en los sectores estratégicos de salud, agricultura y género.

La agencia está ampliando y mejorando algunos de sus proyectos emblemáticos como el hospital modelo Corea en El Alto y el Hospital Oruro-Corea. Asimismo, en los próximos años se prevé inaugurará el proyecto de riego de ‘Pampas de Padilla’ en Chuquisaca, que incluye la construcción de una presa, un centro de investigación de la quinua y el establecimiento de un laboratorio en La Paz, entre otros.

Sin embargo, no han sido las iniciativas, en 2021 Koica ejecutó el ‘Regreso seguro a clases’, apoyando a 15 escuelas de diferentes municipios paceños mediante la entrega de insumos de bioseguridad e instalación de lavamanos, además de talleres de capacitación para estudiantes y profesores.