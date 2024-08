La agonía del dictador

A fin de cuentas, luego de tantos años, ha quedado suficientemente demostrado que Nicolás Maduro no es una buena persona, que es un hombre infectado de odio y resentimiento. Y sabemos que nada existe peor que los resentidos cuando se trata de ejercer poder. Lo hemos visto en la historia y más cercanamente en Bolivia, con Evo Morales como ejemplo. El rencor hacia la sociedad sucede a menudo y no siempre en un individuo, sino que, muchas veces, en grupos humanos, en regiones enteras que se consideran maltratadas o despreciadas.

Si a eso se suma la prohibición de que ingresen veedores internacionales; si deteniendo vuelos comerciales se impide la presencia en Caracas de ex presidentes invitados por la oposición o parlamentarios europeos; si se pone trabas a periodistas que pueden no ser de la confianza plena del dictador; sino no pueden asistir a los comicios representantes de la OEA y la Unión Europea, está todo cantado. Para concluir, si las actas electorales no se han hecho públicas y no se puede verificar lo afirmado por el CNE, no existe base alguna para que se dé crédito a ese irrisorio anuncio.