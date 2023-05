La alegría de lucir la cabellera en la dura lucha contra el cáncer

“ Me siento feliz porque echaba de menos mi pelo. Me sentía mal porque la gente lo ve a uno como un bicho raro, sin saber lo que uno tiene”, señala luego de recibir su peluca y lucirla, al estilo de modelo de pasarela, frente a las otras mujeres que estaban en el acto.

Hace dos años le detectaron el cáncer, cuando les salió unas bolas en el pecho que luego se reventaron y tuvo que iniciar quimioterapias. “Cuando me enteré que tenía cáncer me asusté mucho, pero hay que seguir luchando por los hijos. En ese momento pensé en ellos y lo hago todo el tiempo para seguir adelante”, comentó.

“Cuando le detectaron leucemia se me cayó el mundo, pero vamos avanzando. Ella ya estaba fuera de tratamiento, pero tuvo recaída, entonces estamos comenzando de cero. Nadie me reemplaza, porque soy mamá soltera, mi madre falleció y no tengo padre, por eso llevo un solo apellido. Tengo algunos familiares que me ayudan con lo que pueden y ese poquito que me dan tengo que hacerlo grande para que alcance”, comenta.