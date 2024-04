La Amazonia boliviana

Se está gestando de manera creativa la Región Amazónica integrada por los departamentos de Pando, Beni y La Paz; existe un movimiento en el vecindario internacional que tendrá que ser aprovechado con el próximo funcionamiento del “Terminal Portuario de Chancay, puerto multipropósito que movilizará carga en contenedores, carga general, carga a granel no mineral y carga rodante, convirtiéndose en un “hub” regional de comercio y nodo sudamericano marítimo hacia el Asia y Oceanía.

El debate del PLUS en el Beni y el ajuste que se está iniciando al PLUS pandino luego de 25 años, es un buen momento para sincerar las posibilidades reales de un escenario que puede iniciar un nuevo ciclo de desarrollo integral. A las potencialidades naturales de la castaña, la madera, la ganadería, la agricultura y el turismo, se suman la novedad productiva del café, el asaí, el copuazú, el mejoramiento genético, la incorporación de calcáreos a la tierra para corregir el ph, y la aprobación de un modelo de gestión regional que responda a la realidad y la necesidad. Las maneras actuales de administración del territorio que tiene Bolivia y las que necesita la Amazonía, no son compatibles para lograr eficacia en este momento. Una visión desde el gobierno central, tentado a la intervención ignorante, sumadas a las corrientes internacionales de conservación y las propuestas de desarrollo que demandan sinceramiento productivo, deben encontrar un escenario maduro, responsable y propositivo. A ello habrá que sumarle el interés creciente de la población boliviana que supone, cree y quiere constatar con migración, que los polos de Riberalta y Cobija, son de verdad, ámbitos para la esperanza. Falta escuchar al norte del departamento de La Paz, su opinión y su compromiso.