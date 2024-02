La apuesta a la devaluación por parte de la agroindustria

Aunque parezca contraintuitivo, en el contexto actual, mayores exportaciones como las ocurridas en el 2021 y 2022 no son suficientes para revertir la situación actual, principalmente debido a varios mecanismos y fenómenos que detallaré más adelante. Particularmente, tomando en cuenta que, la agroindustria (21,6%) es el tercer rubro de exportación, justo detrás del sector aurífero (22,1%) y de los hidrocarburos (22,7%). A lo largo de los años, el sector agroindustrial ha presionado para eliminar los cupos a las exportaciones, argumentando su contribución significativa a las divisas extranjeras esenciales para el desarrollo económico y la seguridad alimentaria. Sin embargo, esta narrativa requiere un análisis más crítico, ya que el ingreso de divisas por exportaciones agrícolas no se traduce automáticamente como un aumento de reservas internacionales.

Por un lado, se les permite revender los dólares directamente a importadores, sin pasar por el Banco Central, lo cual no ha tenido mucho éxito. Aquello ocurre, entre otros, mediante las denominadas mesas de dinero de divisas, instancias bancarias, en la que los exportadores e importadores se compran directamente los dólares por subastas. Ese mecanismo no está siendo muy exitoso, porque muchos exportadores prefieren guardar sus dólares fuera del país y están especulando que la tasa de cambio va a seguir aumentando, lo que les beneficiará más y a su vez exacerba la escasez de dólares. La estrategia es que están esperando que el boliviano se devalúe aún más y que, hasta mientras repatrien lo menos posible y que, si lo hacen, lo vendan al precio más alto posible.

A mediano plazo, las opciones adoptadas por el Gobierno son las mismas recetas que hasta ahora no han dado resultado, reducir las importaciones sustituyéndolas por producción nacional y aumentar las exportaciones reduciendo las cuotas de exportación del sector agroindustrial. A aquello, una medida que aún no ha sido considerada con seriedad, es el tomar medidas que pongan un alto al contrabando de oro en Bolivia, que representa el 40% de la producción nacional legal e ilegal y que sale del país sin contribuir a las reservas internacionales. En cambio, la medida que está tomando fuerza, en la opinión pública, es la de liberalizar completamente las exportaciones agroindustriales, que, como vimos, no generaría el beneficio esperado. Además, que conlleva riesgos significativos, ya que genera incentivos para sustituir cultivos destinados a la seguridad alimentaria, por cultivos más rentables, provocando un desabastecimiento y encarecimiento y posiblemente aumentando sus importaciones.