La Asamblea Plurinacional, en deuda con la gente

En lo numérico, los asambleístas han aprobado 194 leyes desde que asumieron sus cargos. Parece un número elevado, pero no lo es tanto cuando se advierte que 125 de ellas –un 64% del total– son de carácter administrativo. En esta categoría entran las transferencias de terreno, aprobación de presupuestos, ascensos militares, elección de autoridades, declaraciones de patrimonio cultural, etc. Las 69 leyes restantes fueron proyectos presentados por el Ejecutivo. Dentro de este grupo se encuentran leyes de mayor impacto, como las de reactivación económica y las de fortalecimiento pospandemia; y las que asignan recursos para la realización del censo, construcción de carreteras, manejo de recursos hídricos, hospitales de tercer nivel y otros.

Lo que se echa de menos en ese somero listado, son las leyes concebidas por iniciativa del propio órgano legislativo, lo cual forma parte de sus competencias constitucionales. Por algo un Parlamento es considerado el primer poder del Estado y sus integrantes son llamados ‘padres de la patria’ en la jerga popular. Semejantes atributos, sin embargo, quedan devaluados si este órgano no genera una orientación de la política pública y de las líneas de actuación del Estado. En esta categoría de labor legislativa se pudo haber mencionado los proyectos de ley que presentó la oposición, pero Éstos no prosperaron por la falta de respaldo del bloque oficialista.

En definitiva, nos encontramos ante un poder del Estado que no rinde al máximo de sus posibilidades. Tiene todas las condiciones para descollar, pero no lo hace. No olvidemos que, aparte de lo ya mencionado, el Poder Legislativo goza de autonomía reglamentaria y funcional, aprueba su propio presupuesto (incluyendo sus incrementos salariales) y tiene la responsabilidad de integrar a los otros órganos del Estado. Es decir, el sistema democrático le brinda todas las garantías institucionales y personales para que pueda ejercer su labor sin sobresaltos. En este contexto, los asambleístas plurinacionales están en deuda con sus electores. La gente espera mucho más de ellos.