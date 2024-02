La baja credibilidad y poca transparencia aceleran la crisis económica

Cuando las medidas económicas no producen los resultados esperados y, al contrario, la máxima autoridad en asuntos económicos insiste en minimizar la crisis económica, justificando el porcentaje de deuda pública con relación al PIB y asegurando que los déficits fiscales, de la balanza de pagos y comercial, desempleo e informalidad no son indicios reales de una crisis en Bolivia, la credibilidad del gobierno disminuye. Esto afecta las expectativas de los agentes económicos, veamos algunos hechos de relevancia.



El año 2022, el gobierno se dirigió a Estados Unidos con la intención de vender bonos soberanos del Banco Central de Bolivia, pero solo logró captar un poco más de 900 millones de los 2000 millones buscados, provenientes principalmente de los recursos de los jubilados de Bolivia, en lugar de capitales internacionales. La disminución de las Reservas Internacionales ya estaba teniendo efectos, presionando la disponibilidad de dólares.



Ante la falta de oro, se emitió la Ley 1503 para su compra, pero hasta octubre del año pasado, la información disponible en la página web del Banco Central de Bolivia mostraba la adquisición de solo 1 tonelada. La falta de actualización de información en la página web del Banco, incluyendo datos sobre deuda externa, reservas internacionales y estados financieros, afecta significativamente la credibilidad de la institución y del gobierno.



Con relación a la escasez de dólares, el Banco Central emitió el “Bono BCB en dólares”, pero las cifras iniciales de captación, como 68.000 dólares en el primer día (27/2/2024, La Razón), son consideradas insuficientes para una economía de más de 40.000 millones de dólares. Al principio creí que los datos eran falsos porque le faltaban tres ceros, pero no, son ciertos. La búsqueda de equilibrio financiero tras el agotamiento de las Reservas Internacionales Netas seguirá siendo un objetivo gubernamental, esta medida no resuelve la escasez de dólares.



El Ejecutivo intenta obtener créditos a toda costa, presionando a la Asamblea Plurinacional para su aprobación inmediata. Pero no olvidemos que, según los saldos de deuda publicados por el Banco Mundial desde 1970 hasta 2022 y separando los saldos por periodos gubernamentales muestra que, el Movimiento al Socialismo (MAS) contrajo el 55% de la deuda externa bilateral y multilateral, seguido por el MNR con un 18%, gobiernos militares 17%, UDP 7% y MIR 2% y lo curioso es que en los periodos del ADN y gobiernos transitorios la deuda externa disminuyó; mientras tanto, la deuda externa actual sigue creciendo y va por encima de los 13.500 millones de dólares.



Finalmente, la falta de transparencia en las acciones del gobierno, como la desactualización de la información financiera en la página web del Banco Central de Bolivia, de las empresas públicas y la opacidad en los contratos del litio, erosionan aún más la credibilidad. La población espera acciones concretas en lugar de propaganda excesiva y tergiversaciones de la realidad. Si hay que volver a empezar, hay que hacerlo, empiecen eliminando el déficit fiscal, disminuyan el excesivo gasto público, no más deuda pública ni privada. La credibilidad no se compra, ni se obtiene con más créditos, se obtiene con acciones concretas que resuelvan el origen de los problemas que es el déficit fiscal.