¿La batalla por la colonización?

Lo del censo lo vamos a arreglar de alguna manera, aunque si tenemos una certeza es que el MAS – no solo el Gobierno – no quiere hacer la gran encuesta este año, ni el 2023, ni el 2024 tampoco. Mienten como siempre. Y no quieren hacerlo por tramposos. No por estafarnos los recursos económicos que nos corresponden, solamente, sino para burlarse de la democracia en la que ingenuamente creen algunos, y que ellos, fraudulentos como todos los socialistas del siglo XXI de San Pablo o Puebla, dicen defender.