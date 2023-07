La Bolivia del corto, mediano y largo plazo

La semana pasada se presentaron los informes sobre el desempeño económico del país, de parte de la Fundación Milenio, la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (Cainco) y el Reporte de calificación de riesgo crediticio de Moody’s, parecían haberse alineado las voces de los “opinadores” que observan y valoran la situación económica del país de un modo que el administrador del Estado parece no querer verlo, lo que conlleva un riesgo aun mayor, pues no se trata ya de la magnitud de un eventual colapso, sino, de cuán preparados estamos para afrontarlo.

Cabe aclarar que por simple lógica no es posible llegar al lugar que se quiere, si no se da el primer paso en la dirección correcta, por tanto, si no resolvemos de forma urgente los problemas del corto plazo, el largo plazo podría no existir, o sería tan calamitoso que es mejor no llegar. En materia de política económica hay instrumentos que persiguen objetivos de corto plazo relacionados con la estabilidad macroeconómica, tales como la política fiscal, comercial, financiera, cambiaria, todas ellas tienen como objetivo equilibrar la balanza comercial, la balanza de pagos y el flujo monetario, así como garantizar el funcionamiento del Estado a través de la recaudación fiscal y gasto público.