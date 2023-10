La Bolivia urbana

En nuestro caso no ha sido fácil y aún persisten algunas dificultades. El Movimiento al Socialismo asumió la diferencia como elemento ideológico, lo llevó a la política y obligó a la ciudadanía a tomar posición electoral hasta extremos complicados. Lo “originario indígena campesino”, sin coma que separe las categorías, como si fuese el continuo de una sola realidad, fue impuesto como valor en las políticas públicas negando la otra parte en el que discurre la vida de las personas, la que corresponde a la dimensión urbana, llegando al absurdo de negar su existencia. En la Constitución Política del Estado no existe una sola vez la palabra “ciudad”.

Con esta posición hemos perdido todos y hoy estamos obligados a corregir el entuerto. El ámbito urbano no niega lo rural ni a quienes viven o provienen de él, define sí, normas de comportamiento, conductas sociales y lo que es más importante, aporta un modo de producción a partir del cual las personas sostendrán su existencia y generarán excedente para vivir el futuro. Llevado al absurdo, en las ciudades no hay pesca, caza, recolección ni cultivos masivos que sostengan la seguridad y la soberanía alimentaria a lo que están habituados quienes viven en zonas rurales; y en las ciudades, no existen los volúmenes de agua, energía, minerales, con los cuales se equilibrará el desarrollo sostenible.