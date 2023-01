La bolivianización de Perú

Parece un deja vu. Ver los noticieros y leer los periódicos peruanos, casi son una copia fiel de lo que ocurre en Bolivia cuando las huestes masistas salen a las calles a generar violencia, caos y desestabilización. No median un ápice en generar muerte y dolor. Son virulentos y asumen una postura radical basada en un sinsentido de si no estamos en el poder, tumbamos a quien lo tiene, sin importar el costo humano, político, social y económico. El caos es su alimento y la victimización su fachada.

Renunciar a políticas absurdas y que ya han sido derrotadas por la historia del siglo XX todavía sigue siendo una bandera de lucha anacrónica y solo se entiende por la angurria de poder de los actuales regímenes socialistas, liderados por los corruptos Maduro, Ortega, los ladronzuelos Néstor y Cristina Kirchner; por el mastuerzo Morales y, por supuesto, por los narcoterroristas Castro y Díaz-Canel. En todos esos países se conculcan los derechos humanos todos los días y no existe el más mínimo ápice de institucionalidad, de justicia y derechos democráticos. Pero para la recua de “progres” todo esto es una mentira de la derecha. Son cínicos e hipócritas. Gente de poca estofa.

Perú viene cayendo en una espiral de desestabilización política crónica. Y el piso lo puso Castillo con su golpe de Estado (que obviamente es negado, muy convenientemente, por los socialistas). Imitando a Fujimori, Castillo quiso cerrar el Congreso, destituir a los parlamentarios, cerrar el Poder Judicial y anunció que reformaría la Constitución, porque no le servía. Pero se olvidó de un pequeño detalle: olvidó informar a los militares.

Esta historia ya la vivimos. Ya la conocemos. Y ya sabemos que es un modelo de exportación de los socialistas aburguesados, que desde sus torres de poder mueven los hilos del enfrentamiento civil. Son stalinistas a pequeña escala. Son los enanos del soviet y de la policía represora de la KGB. Sueñan con perseguir, encarcelar, derrotar a quien llaman “enemigo” del proceso. No construyen puentes, los incendian. No construyen casas, las dinamitan, no construyen democracias, las vulneran. Son los guarreros de la sociedad.