La CIDH y la reforma judicial

En medio del escándalo generado con la autoprórroga de las principales autoridades judiciales, una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), llegó a Bolivia y expresó su preocupación por el “escaso avance” en la reparación de las violaciones a los derechos humanos producto de la crisis política y social de 2019. La CIDH hace seguimiento a las recomendaciones del grupo de expertos (GIEI), y buscará reactivar los casos que fueron archivados, olvidados y que no encontraron culpables desde el 2019.

El comisionado de la CIDH no solo se mostró preocupado por la impunidad reinante en Bolivia, sino también por la falta de independencia del poder judicial y espera que las elecciones se realicen con total transparencia. El organismo internacional no solo hace seguimiento a la reparación a las víctimas sino también a las reformas estructurales que tienen que ver con la reforma judicial.

El gobierno de Luis Arce Catacora no solo que no quiere reconocer que el modelo judicial del MAS ha fracasado sino también ha buscado (y conseguido) bloquear cualquier intento de transformación de este Órgano del Estado. Al margen de anunciar una “cumbre judicial”, no se ha avanzado (ni un milímetro) en el imprescindible proceso de la reforma judicial.