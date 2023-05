La codicia es salada

Una frase paradigmática de la película Wall Street (1987), de Oliver Stone, que sintetiza la filosofía y visión cortoplacista de uno de los protagonistas es: “…greed, for lack of a better word, is good. Greed is right, greed works. Greed clarifies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary spirit” (…la codicia, a falta de una mejor palabra, es buena. La codicia está bien. La codicia funciona. La codicia clarifica, penetra y captura la esencia del espíritu evolucionista). En algunas versiones subtituladas al español se usó “ambición” para traducir greed, cuando claramente la frase hace referencia al lado oscuro de esa emoción, es decir, a la codicia, que es ese deseo vehemente, intenso y obsesivo de poseer muchas cosas, especialmente riquezas, bienes o todo aquello que simbolice estatus en una sociedad.