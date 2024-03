La competencia incompetente

¡Y lo hizo otra vez! El presidente Arce “inauguró los tanques y los equipos de interconexión” de la primera (de 2) plantas de Biodiésel como si se tratara de la planta misma, cuando es sabido que le falta instalar los “equipos de proceso” (corazón de la planta) que no sabemos cuándo serán instalados y si están o en qué tiempo estarán en el país.

Tengo la costumbre de guardar referencias de casi todo lo que se publica, de manera tal que, este texto del lunes, 12 Septiembre 2022, titulado: Gobierno construirá la planta de biodiésel-1 con equipos de alta tecnología fabricados en Europa, Asia y Brasil (https://www.ypfbrefinacion.com.bo/detalle-noticia.php?id=68), nos muestra que la planta no está cerca de entrar en funcionamiento.

Los que estuvieron en la inauguración no vieron esa cantidad de equipo y los trabajadores que levantaron lo que hay, tampoco, entonces, una vez más, dudamos que la planta inaugurada esté lista, porque falta lo que se afirma en el primer acápite de este artículo: “el corazón de la misma”.

Pero falta no sólo el corazón, sino la materia prima que va a convertirse en aceite para mezclar con el combustible fósil para hacer Biodiésel.

Pregunto: ¿por qué no generaron políticas de incentivo desde 2022, como para cosechar a tiempo? De acuerdo a la información, la primera cosecha en terrenos experimentales de México (Chile también está trabajando en ello) se realizó a los 10 meses después de la siembra; además, tiene una vida activa de entre 40 y 50 años. La duración de la planta o este tiempo de cosecha, se puede modificar de acuerdo a las fechas de planteo, condiciones climáticas y tipo de suelo.

Tengo una interpretación muy personal acerca del por qué no hicieron las tareas previas, como las descritas arriba. La soya está aquí, en Santa Cruz; pienso que para el gobierno es sólo cuestión de aplicar la ley 1098/2018 y el decreto 5135/2024, en la parte que dice: “incluir dicha demanda en los balances de productos industriales para la determinación del saldo exportable de los mismos”. Creo que, de no llegar a acuerdos favorables para YPFB, seguramente los productores estarán obligarlos a venderles. El tema va más allá del precio, así paguen valor de exportación hoy, se van a quedar con un tercio de la exportación, cerrando o achicando un camino abierto con esfuerzo y sacrifico de tantos años, cuando se ha podido trabajar mucho mejor el tema.

El gobierno comunistizante, que acaba de sugerir la idea del poder popular, como profundización del proyecto político, (como Cuba y Venezuela, esto no lo dijo el presidente pero ese es el modelo político de esos países) busca frenar la capacidad de crecimiento del sector agropecuario; pretende controlar el crecimiento de los proyectos privados convirtiendo al Estado en competencia de la exportación con ventas obligadas sujetas a los “objetivos nacionales” (reducción de importación de carburantes), sin escuchar el pedido de los productores locales de abrir créditos generales y a todos los productores. Recordemos que el presidente habló de créditos a los productores chicos, de 15 y 20 hectáreas, será que se debe a que sólo dispone de 200 millones de dólares: La diferencia de lo planteado desde el sector privado es que no hay necesidad de ampliar los límites de las áreas sembradas, como lo planteó el gobierno, cosa que se logra si se aplican políticas para trabajar con semillas genéticamente modificadas, como lo hacen nuestros vecinos que crecen cada día más en sus exportaciones, como Brasil, Argentina y Paraguay.

¿No hay voluntad del gobierno para hacer las cosas bien? ¿O carece de capacidad y preparación? (eso es lo que significa incompetente). Llamó la atención, por ejemplo, leer a Molina (Ministro de Hidrocarburos) decir que aún no tienen claros los porcentajes de la mezcla ¡por favor! ¿Qué saben entonces? ¿Y por qué entonces nosotros sabemos que la idea del gobierno y dizque también del “equipo cercano al presidente que maneja el proyecto” siempre fue mezclar el Biodiesel al 7%, con un máximo de 10% sin tener en cuenta que en Brasil y Paraguay se mezcla hasta con un 30%?

Pero no es sólo el biodiesel, es también el Etanol, de probada eficiencia en el país; en el DS 3135, volvieron a plantear el 25% y los cañeros pidieron incentivos mediante créditos para cumplir la demanda; el gobierno reculó y a esos cañeros, que son chicos (en su gran mayoría) que pueden trabajar en las mismas condiciones que los “soyeros chicos”, no se los escuchó.