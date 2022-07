La confrontación (al parecer) es la estrategia

Partiendo de la claridad en la estrategia, al mismo tiempo se puede conocer la forma de afrontarla sobre todo los ciudadanos que no pertenecen a ningún extremo, porque disminuye considerablemente la angustia y los niveles de violencia; lo primero es darse cuenta que los líderes políticos necesitan de la confrontación para sobrevivir, por ende, no seguirle el juego; segundo el individuo que piensa de manera distinta o extremista no deja de ser persona, por lo tanto, debe ser tratado con respeto y tolerancia; tercero identificar las maneras no violenta para dar a conocer mis ideas o partidismo político; por último, aceptar que los tiempos turbulentos existen para no perder la esperanza que las cosas serán más llevaderas, que dependerá en gran medida en la forma que se vayan asimilando.