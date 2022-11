La confrontación quita la paz y el sueño a los vecinos del Plan Tres Mil

El temor está presente todo el día y, aunque el Obelisco permanece custodiado por un grupo reducido de policías, a pocas cuadras está la cancha fantasma, donde se asienta un grupo de choque que sale durante la noche. Son agresivos, pues ni bien se percatan que alguien intenta acercarse se levantan para intimidarlo Los vecinos aseguran que no saben quién ni cómo se financian, pero a diario les llevan la comida, incluso hasta colchones para dormir y frazadas cuando hace frío.

Los que viven por el sector de La Campana y el Obelisco aseguran que de noche no pueden salir ni acercarse a sus ventanas, pero eso no quiere decir que estarán al margen de los enfrentamientos entre los que defienden el paro indefinido y el grupo de choque que intenta romperlo.

“ En el momento que se la llevaron no había mucha gente, pero después llegaron de todos lados y le dieron a la Policía 15 minutos para que la recuperen (la campana) y así lo hicieron”, relató esta tarijeña que, junto a esposo, son fundadores de la zona de La Campana. Ayer, los vecinos la colocaron en su lugar, luego de ser pintada con los colores de la bandera de Santa Cruz.

Carmen Rosa dice que quienes forman parte de los grupos de choque no son vecinos y que no miden consecuencias ni los daños que pueden hacer a las familias. Cuando lanzan gases, su yerno se ve obligado a subir a los niños más pequeños a su auto para que permanezca n con aire acondicionado hasta que pasen los enfrentamientos. Las plantas que tiene en la entrada de su casa también muestran señales de los disturbios.

Foto: Jorge Ibáñez Los vecinos de los alrededores de la cancha fantasma aseguran que no tienen paz ni siquiera durante el día porque un grupo de choque se organiza desde este espacio público. Una vecina contó que su hijo, de tres años, llora cada vez que escucha los cohetes pausas.

Lizeth Mamami tiene dos hijos, de dos y cinco años, a quiénes en la noche tiene que buscar la forma de resguardarlos para que no sientan miedo. Asegura que hasta las 22:00 todos deben estar adentro para evitar cualquier agresión. Ha tenido que comprarse vinagre por paquetes, porque es un producto que usa todos los días. “Los petaros empiezan a sonar y los animalitos también se asustan y hay que atenderlos”, indica.

Miguel Mamani (13) vive cerca de La Campana. Durante el día sale a vender agua, sodas y refrescos en su carretilla. Asegura que ha crecido escuchando los petardos y viendo los enfrentamientos en cada paro, por eso ya no tiene miedo, pero le preocupa que su cachorrito no está familiarizado y la pasa muy mal durante las noches. “Le pongo su camita para que no salga, pero igual se asusta”, asegura.