La Constitución de Sánchez de Lozada

Se suma a este devastador paisaje la crisis de las instituciones políticas. Los partidos han perdido credibilidad, las ideologías que los sustentaban hacen ya parte del legado tristemente célebre del siglo XX, las épicas jornadas a cargo de las clases sociales tienden a desaparecer, sobre todo la clase obrera. (Los robots ya no hacen pliegos petitorios) y los sindicatos se han prebendalizado y corrompido como nunca antes en la historia del movimiento obrero. Los liderazgos que en su momento fueron la garantía de la representación y la participación de la sociedad en la esfera política están hoy desgastados, la democracia, acá y en todas partes está en crisis y las dictaduras avanzaron el año pasado 30% más que las democracias a nivel global. El escenario no podría ser menos desalentador.

En eso estriba el valor de la Constitución que propone el exmandatario Sánchez de Lozada. No conozco el contenido, no he podido leerla aún, empero el hecho mismo de que se instale en el debate político en la búsqueda de soluciones reales a la gravísima crisis estatal en que nos debatimos, es sin duda un aporte de primer nivel. Independientemente de que hubiera sigo el exmandatario o cualquier otro, la única vía para proponer una solución de continuidad histórica al final del ciclo iniciado en 1952, pasa, por repensar la nación a partir de sus fundamentos constitucionales, ese es, de principio a fin, el aporte de esa propuesta. Seguramente tendrá una equis cantidad de propuestas inviables, otras de corte neoliberal, quizá algunas de sesgo autoritario, el hecho es que, si queremos repensar Bolivia después de la debacle que nos deja el MAS, no hay una vía más expedita y democrática que repensar la CPE, esa es la madre del cordero y en ella están las soluciones para una Bolivia de frente al siglo XXI, que ha de ser, como ya lo vemos, el más complejo y peligroso de la historia de la humanidad.