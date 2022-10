La contundencia del cabildo cruceño

Hasta el momento, los argumentos de su institucionalidad, constituida en un comité impulsor de la gran encuesta nacional, han sido ignorados por el gobierno central, que se ha rehusado a por lo menos considerar el adelanto del censo de población y vivienda. No solo no atiende a Santa Cruz, sino que tampoco presenta la información detallada que justifique la postergación hasta el año 2024. El diálogo no existe y la desconfianza mutua es más fuerte que la voluntad de avanzar en un tema que no debería generar discordia.