La Copa del fin del mundo

Lo escribí hace dos años. En ese momento no había “Evistas” ni “Arcistas”. Todavía los Masistas decían que eran militantes de un “Proceso de Cambio” y se cuidaban de insultar en la misma dirección… Hoy la cínica disputa entre Arce y Morales se ha vuelto un Campeonato para definir cuál de los dos es el principal responsable de la gravísima crisis económica que vive el país… La peor desde la estabilización macroeconómica en 1985, que ha sido el patrimonio más importante de la democracia durante casi cuarenta años… Quizá una batalla tan Competitiva ya sea merecedora del honor constitucional de un Referéndum “para que el pueblo decida” quien de los dos es “el Peor”; sino, que venga el diablo y elija, pero sin retraso, antes de que terminen de “salvar a Bolivia” (el Torneo es tan increíble, que uno habla mal del otro sin tener en cuenta que está hablando mal de sí mismo…)

Los planes le salieron mal a Evo Morales en las últimas elecciones. Puso a un candidato que menospreciaba para que pierda. Quería que sea anécdota, no Presidente… Nunca imaginó que sus opositores fracasarían al extremo de hacer que gane en Primera Vuelta…

Su objetivo principal era que sus adversarios constituyan un gobierno débil con un solo opositor: él. Desde esa cómoda situación (no necesitaba ni retornar de Argentina), convertiría al país en un Infierno con más círculos que el de Dante, para que dure como máximo un año que no sea bisiesto…

Me miraron como a un lunático cuando lo dije. La hipótesis más difundida era que Arce sería una marioneta, como si existiera en el universo un hombre tan humilde que llegue al Trono a gobernar para otro – la materia pertenece al análisis psicológico, no a la especulación política…

Entonces vino el Plan B. Ahora Morales no podía asomar la nariz de opositor desde el día uno. Tenía que guardar las apariencias. Aunque estaba muy rencoroso, claro… El resultado de las elecciones insinuaba que no solo podía sobrar en el país, sino ¡en el mismísimo “Instrumento Político”! Era demasiada herida narcisista – la materia pertenece al análisis psicológico, no a la especulación política…