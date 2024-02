La corrupción nuestra de cada día

Más allá del índice de percepción de la corrupción publicado por Transparencia Internacional en su último informe, donde Bolivia se sigue percibiendo como uno de los países más corruptos de la Región, habría que preguntarnos cuan responsables somos los ciudadanos, de este mal que nos aqueja, o cuan tolerantes o cómplices nos hemos convertimos, por acción u omisión. Convengamos que no existen corruptos sin corruptores y que la corrupción no es exclusiva del sector público, sino, que se comparte con el sector privado e inclusive con el ciudadano común.

Un acto corrupto implica la percepción de un beneficio particular a cambio de un favor de naturaleza pública y/o privada, es corrupción recibir una comisión por la compra o venta de un bien o servicio en una empresa privada, en tanto la misma no esté normada y declarada formalmente en la empresa. El encargado de compras o suministros de una compañía privada que percibe comisiones por las compras que autoriza es un funcionario privado corrupto, al igual que el proveedor que paga tal comisión.

Hemos llegado al punto que los actos corruptos “están bien”, porque “así funcionan” porque “todo el mundo lo hace”, al extremo que, el que no lo hace, o no se adapta al sistema corrupto, es un tonto, un inútil, un bueno para nada. Convivimos con la corrupción día tras día, en los bancos cuando se favorece la aprobación de un crédito vinculado o con insuficiente respaldo ni garantía, como sucedió con el Banco Fassil o con los Bancos BancoSur, BIDESA, BigBeni, Cochabamba y otros más.

Como indica el informe de Transparencia Internacional, vivimos en un sistema corrupto, el problema es estructural y esta enraizado en la misma sociedad, lo peor, se nos está haciendo costumbre. Son contados con los dedos de las manos las empresas que prestan servicios públicos o ejecutan obras públicas, que no hubieran dado comisión por su contratación, ya que esto es una regla corrupta no escrita, pero arraigada y aceptada. Se es funcionario público para ser rico, no se es por vocación de servicio ciudadano, eso es para los tontos e inútiles.