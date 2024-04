La costosa factura del paro médico

Los médicos, trabajadores de las universidades, maestros y otros aportantes rechazan esa norma transitoria, porque interpretan que es una especie de conminatoria a la jubilación forzosa a los 65 años. En contrapartida, el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Franz Apaza, descalifica la inquietud y cree que tiene intenciones políticas. Asegura que los trabajadores no deberían tener miedo al examen de salud y que si éste indica que están aptos podrán seguir trabajando. En cambio, si dictamina lo contrario, tendrán “que reflexionar” acerca de su continuidad laboral.

La realidad nacional demuestra en este momento que, pese a haber aportado durante toda la vida laboral, la jubilación no es un beneficio en el país, ya que los trabajadores terminan percibiendo una renta que corresponde al 20 o al 30 por ciento del último sueldo percibido, lo que en la mayoría de los casos apenas alcanza para sobrevivir en una economía que va encareciendo costos.

En el sistema público de salud y en la seguridad social de corto plazo (las cajas de seguridad social) hay aún una preocupante precariedad. Pese a las denuncias públicas, los pacientes deben hacer filas de madrugada para acceder a una ficha de atención y están obligados a peregrinar durante semanas, cuando no meses, para que les programen una cirugía o un estudio complejo. Si hay un paro de 72 años, que manda por la borda la programación de un procedimiento médico, obliga a volver a cero y empezar de nuevo.

No es justo ni es correcto sacrificar a personas que sufren de dolor o que tienen emergencias por enfermedad por una reivindicación sectorial, por más coherente que parezca.

En esta ecuación, no es el sector médico el único responsable. Lo es el Gobierno nacional que no es capaz de escuchar para que haya una ley de consenso, que incorpore los aportes y preocupaciones de los trabajadores asalariados. No es correcto tachar las protestas como políticas, porque esa es una absurda manera de bloquear una solución.