La criminalidad de las mafias del contrabando

La mafia criminal del contrabando no da tregua. El último de sus actos cercenó la vida de cinco efectivos militares miembros del Comando de Lucha contra el Contrabando, de forma cruel y despiadada, habiendo quemado vivos a los infortunados oficiales en el interior de la cabina del propio motorizado en el que ejercían su labor. Todos los indicios señalan que lo ocurrido no fue un accidente de tránsito como inicialmente se pretendía mostrar, el hecho de que el vehículo tenia intacto el tanque de gasolina, en el motor no había señales de incendio, además de las denuncias ya recibidas, dan cuenta que un grupo de contrabandistas habrían sido quienes los asesinaron en represalia por una incautación realizada en días previos.