La crisis de los intelectuales domesticados

Carlos Guzmán Vedia



Desde la aparición del Estado moderno, las ciencias sociales han estado a la vanguardia de los procesos de fortalecimiento democrático, institucional y de profundización del servicio del Estado hacia la sociedad. Criticando los modelos estatistas y totalitarios, el rol de los intelectuales siempre ha sido la interpelación al poder, a las estructuras conservadoras, y a las élites políticas que imponen una agenda cultural sobre un grupo social. Es así que una intelectualidad contestataria arrincona al poder mediante la crítica y la evaluación institucional, por el contrario, una intelectualidad domesticada es aquella que justifica los excesos y actúa complaciente con el poder de turno.

A la crisis política, judicial y económica que se profundiza en el país, se encuentra la crisis ideológica que se despliega como telón de fondo en el escenario político boliviano. El divorcio de Evo y Lucho dejó en la orfandad ideológica a muchos intelectuales del proceso de cambio, cuya confusión se traduce en el silencio de sus contenidos teóricos ¿Apoyar al líder histórico y revolucionario que huyó del país con los ojos aguados? ¿o al nuevo jefazo que a fin de cuentas es el dueño de las consultorías y de los medios de corrupción?

Aquellos estudiosos que anduvieron de voceros gubernamentales divulgando las bondades del proceso de cambio, repitiendo un trillado discurso plurinacional, pachamamista y posmoderno; en la actualidad se redujo a un grupo de intelectuales domesticados incapaces de admitir el fracaso del proyecto masista, expiándose en un resobado discurso anticapitalista promovido por las columnas del periódico rojo.

El fracaso de la revolución comunitaria y productiva dejó al país sin trigo ni tomate, a expensas de las importaciones de alimentos y con una soberanía alimentaria comprometida; la mentira de la nacionalización de los hidrocarburos desvió los recursos de nuevas exploraciones, y fue despilfarrado en elefantes blancos y empresas estatales deficitarias; la nueva institucionalidad Plurinacional terminó siendo una maquinaria burocrática prebendal, extorsiva y violenta. De lo anterior los intelectuales domesticados no escriben nada. La abstracción socialista puede más que las desgracias concretas y algunos justifican el régimen acuartelándose en modelos ortodoxos. Otros, con más cartones y camaleónicos, se han camuflado en la funcional cooperación internacional y en ONG digitadas del foro de San Pablo, desde donde apuntan sus dardos a la desfragmentada oposición que hace mucho no truena ni suena en la arena política.

Esta crisis del pensamiento es una muestra del proceso de transición ideológica y cultural que se vive en la región y está latente en el país. La crisis múltiple no se soluciona solamente con la llegada de más dólares; con un autogolpe; o el candidato único. Sino con un cambio de paradigma que apueste a mudar las estructuras profundas del fallido Estado Plurinacional.