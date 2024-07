La crisis demanda medidas urgentes

Las señales no son alentadoras. La cotización del dólar paralelo superó los 10 bolivianos y no tiene trazas de bajar de ese nivel. Los agricultores de granos alertan de pérdidas y baja producción, lo que repercute en el encarecimiento de precios de los alimentos. Todo esto lleva a una incertidumbre ciudadana que no le hace bien al país.