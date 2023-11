La crisis política y sus efectos sobre la economía

A diferencia de lo que ocurre en el ámbito político, la situación de la economía tiene la ventaja de medirse con indicadores más o menos objetivos como el crecimiento, el empleo, la inversión, la estabilidad de precios y las condiciones para emprender, que también tienen relación con la eficacia de la política fiscal y la política monetaria. Aunque la estabilidad y el crecimiento no son permanentes ni homogéneos pueden durar más tiempo si se realizan ajustes oportunos a través de medidas preventivas o correctivas y de políticas públicas eficientes, especialmente cuando los ciclos recesivos están iniciando y todavía se pueden amainar o mitigar sus efectos.

En países con una institucionalidad sólida y donde no existen barreras que impiden el crecimiento del sector empresarial, los conflictos políticos suelen tener impactos temporales y limitados sobre sus economías, debido a que no inciden sobre factores sustantivos como la propiedad privada, la seguridad jurídica, el sistema financiero y la confianza en las transacciones. Hay varios ejemplos como el de Bélgica que en 2019 soportó una crisis política que lo mantuvo 16 meses sin jefe de gobierno y no se vio afectada su estabilidad económica. Lo propio ocurrió con Perú, azotado por cambios constantes de presidentes en la última década o de Brasil, tras los gobiernos de Rousseff o Bolsonaro. Ambas naciones mantuvieron niveles sostenidos de crecimiento y desarrollo, más allá de sus conflictos políticos.