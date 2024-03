¿La crisis = UDP? ¿Solución=DS 21060?

Pero al contrario del periodo de la UDP, cuando no había recursos y no se tenía fuentes de financiamiento, los gobiernos de Morales, Áñez y Arce se endeudaron interna y externamente y utilizaron más de 13.000 millones de dólares de las reservas internacionales (RI) para sustentar el crecimiento.

En este ámbito de comparación, si bien en ambos periodos la crisis se origina en el sector externo de la economía, el sistema económico, en los años 2015 y 2023, estaba mucho mejor preparado para afrontar los desajustes de la balanza comercial, que a mediados de los 80. Se pudo diferir la crisis pero no evitarla.

La inflación estuvo bajo control debido a los subsidios a los hidrocarburos y alimentos, registrando tasas muy bajas durante este periodo. Represamos la inflación, pero ahora no hay los recursos financieros para seguir manteniendo los diques de contención. Los precios comenzaran a dispararse.

El déficit público entre 2014 y 2023 fue muy alto, en promedio, un 7,7% del producto y ahora no se lo puede financiar. El comportamiento del tipo de cambio fue diametralmente opuesto al del periodo de la UDP, se mantuvo fijo, pero a costas de perder muchas RI, y ahora que hay un serio problema de liquidez de dólares y se han creado mercados paralelos.

En suma, hay semejanzas y grandes diferencias entre los dos periodos, lo que no significa que ambas crisis no sean profundas, complejas e irreversibles. Ambas reflejan diferentes tipos de agotamiento del modelo primario exportador extractivista, rentista y estatista. No hay la menor duda que se necesita un cambio profundo en el modelo económico y político pero las medidas del D.S. 21060 estaban diseñado para otro tipo de enfermedad económica.