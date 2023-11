La crueldad de los cínicos

Ya no se trata apenas de acosar, perseguir y encarcelar a quienes piensan distinto a ellos, a los encumbrados en el gobierno central. No les basta cometer cada uno de esos abusos o todos a la vez. Quieren más, exigen sangre, buscan la muerte de sus adversarios, sean o no opositores declarados, militantes o no del partido de gobierno. Alientan abiertamente, sin disimulo, la tortura lenta de sus víctimas y no descansan hasta escuchar los últimos latidos de esos corazones atormentados y golpeados por la injusticia y el desamparo.