La cuestión cruceña

La política boliviana se moderniza con la revolución del 52. Según el autor, una consecuencia de este proceso fue la aparición del cruceñismo moderno, que buscará reivindicar la identidad y los derechos de Santa Cruz en el escenario de la Bolivia que se va modernizando luego de la revolución. En este contexto, nace el Comité Pro-Santa Cruz para hacer tres cosas básicas en el sistema político: a) crea la identidad política; b) articula la acción política cruceñista y, al hacerlo, hegemoniza los principales escenarios de poder en Santa Cruz; y c) negocia con el centralismo post revolución.

El cruceñismo sociológico prioriza la propiedad privada masiva como eje de la economía moderna, mientras que la tradición nacionalista (el MAS) se decanta por la propiedad estatal. La propiedad privada tiene cinco referentes en la historia cruceña: a) la creencia hegemónica de que la propiedad privada o familiar es el camino de realización para el ser humano en la sociedad; b) la búsqueda masiva de la propiedad inmobiliaria urbana; c) la expansión y el éxito de la propiedad agrícola de medianos productores; d) la gran agroindustria ligada a la llamada “república de la soya”; c) la expansión masiva de pequeños y medianos emprendedores en el sector servicios.

Santa Cruz tiene la particularidad que no solo genera riqueza, sino que, además, la reproduce, la multiplica y la puede poner al alcance de grandes mayorías. Es riqueza que viene y va de y hacia la modernización económica. Esta riqueza es la creadora de la clase media y, de yapa, aburguesada que no existe en ningún otro rincón patrio. Y como ya tiene la talla y la musculatura suficiente, Santa Cruz toca la puerta y demanda la inclusión de sus valores en lo que sería una agenda nacional. Pero ¿la tradición abrirá la puerta y generará un pacto histórico con Santa Cruz? El autor no garantiza ni descarta nada; sin embargo, ese pacto será uno de los retos históricos más importantes para la clase política y los gobiernos nacionales.