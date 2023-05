La culpa es del otro y, las manos llenas del Presidente

Y nos vienen a decir que no son hechos estructurales o que, en todo caso son aislados? Veamos: Lo dicho por Bustos: la mayoría de los motorizados fueron entregados en el Gobierno de Morales y “unos pocos” por Arce. “Los de Evo son (casos) más trágicos porque Evo nacionalizó en un tiempo algunos vehículos que eran 100% robados y no los devolvieron”.

Desde el año 2011 este tema explotó con denuncia pública, de manera que nadie puede decir que no sabe o sabía qué es lo que ocurre con gran parte de los vehículos que “no son transformers”y llegan de contrabando desde Chile (me refiero a vehículos transformados en Chile). En la Aduana se sabe de esto, en la policía también; es fácil distinguir uno de otro: los limpiaparabrisas, los guiñadores, todo está “cambiado de lugar” (transformado). La policía y Aduana tienen mecanismos para investigar si un vehículo es robado. Se usa la computadora, esa misma que usan para mandar “fake news”, o para dar “likes” a una declaración presidencial o ministerial; esa misma computadora puede buscar en varias direcciones de ese país; lo hizo la diputada Nayar, sin ser policía ni aduanera, que denunció, con papeles en la mano, que “otro auto robado en Chile” había sido “adjudicado/donado/traspasado” por el Ministerio de la presidencia a la Asamblea plurinacional, concretamente a Diputados ( https://www.autoseguro.gob.cl ) de manera que no es una cosa menor lo hecho, pero, según la presidenta de Aduanas, la culpa es de Chile por “por no actualizar sistema de denuncias y por no proteger sus vehículos que son robados … como siempre, la culpa es de otro (https://www.paginasiete.bo/nacional/gobierno-culpa-a-chile-por-no-actualizar-sistema-de-denuncias-y-por-no-proteger-sus-vehiculos-que-son-robados-)

En Bolivia, siempre, la culpa es de otro… reitero, si se es medianamente inteligente, es posible darse cuenta de la diferencia entre un auto original y un transformado y, averiguar por esa diferencia, pero, no, esos parecen ser los ideales para regalar; o, es casualidad de que los 2 vehículos regalados, no sean Transformers?.

https://www.emol.com/noticias/economia/2011/06/08/486263/evo-morales-justifica-legalizar-autos-de-contrabando-porque-son-para-los-pobres.html ; ya entonces la policía chilena encaminaba planes en la zona norte de ese país para evitar la salida de autos robados, de manera que no nos vengan a decir que no estábamos avisados de lo que pasa en Chile.

Esto debe parar; no se puede seguir regalando bienes del Estado como si fueran de la autoridad; por política o lo que es peor, para comprar dirigentes. Una incautación o decomiso significa que esos bienes que “pasan a dominio del Estado” y, como son ilegales, este debe destruirlos y si se ve necesario donarlos, debe hacerlo por ley individualizada. Si son vehículos que por su uso puedan ser útiles al Estado mismo, no a “organizaciones hermanas, porque eso es política”; me refiero a ambulancias, camionetas que sirvan a la policía (siempre y cuando se compruebe que no son robadas, si no son Transformers) y otros que por sus especie no sean de uso corriente.