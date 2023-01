La cumbre de los países deshechos

El país anfitrión tiene la inflación más alta del continente y no puede detener la escalada de dólares que salen del país porque los ciudadanos no confían en sus gobernantes. Miles -ya deben ser millones- de jóvenes calificados hacen el camino inverso de sus abuelos hacia Europa o Australia. Buenos Aires está en ruinas y su esplendoroso pasado no le alcanza para maquillarse, ni a su vicepresidenta condenada por la justicia.

Brasil, el más extenso y el más poblado del subcontinente, está dividido en dos. Extremos de un lado y de otro, fanatismos, asaltos a los edificios públicos, desconfianzas. Lula ya no representa a ese metalurgista católico de los años 80 y el peso de la corrupción durante su Gobierno y dentro de su partido lo muestra como otro del montón.