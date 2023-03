La demanda marítima está relegada desde la pérdida de millonario juicio en La Haya

La euforia por obtener un fallo favorable en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por una salida al mar, antes de octubre de 2018, era tan descontrolada que se embanderó un fanatismo político contra Chile a la cabeza de Evo Morales. Solo en la demanda que se instaló ante el tribunal de La Haya fueron gastados $us 14 millones. Hoy, la demanda marítima está relegada. En el Gobierno destinaron un presupuesto de $us 2 millones a la oficina que busca la reivindicación marítima.

El 23 de marzo del año pasado, el presidente Luis Arce condicionó el restablecimiento de las relaciones con Chile solo si La Moneda abría una puerta para resolver el tema marítimo. A un año de ese pedido, no hubo cambios en la política chilena. La relación con el vecino país se limita a lo comercial y a lo migratorio. Lo demás, está en pausa.

Incluso, las reivindicaciones bolivianas por el mar y por el Silala son casos cerrados para las autoridades chilenas.

Para Bolivia, el tema marítimo se trata de un tema central y por eso en 2013 interpuso una demanda ante la CIJ con sede en La Haya para obligar a Chile a negociar un acceso soberano al mar. La Constitución boliviana también obliga a buscar una salida al mar.

La decisión del tribunal internacional llegó en 2018 y fue favorable para Chile, al dictaminar que Santiago no tiene obligación de negociar una salida al océano Pacífico para Bolivia. Pero la CIJ también indicó que, aunque no existe una obligación, esto no impide que los países vecinos continúen por el camino del diálogo. Muy poco o nada se avanzó.

Relanzar relaciones

El politólogo Paul Antonio Coca consideró que las relaciones con Chile se mantendrán igual a pesar de que ingresó -hace un año- un gobierno socialista, el de Gabriel Boric. El experto ve que se puede avanzar en el tema comercial y migratorio, que es el que más preocupa ahora en el vecino país.

“Ya vimos que la República de Chile al cambiar presidente no significó que su política de Estado cambie de manera significativa. Con el nuevo presidente (Boric) se mantiene la postura política, porque, obviamente, así son los chilenos. Ahora, el tema social, que es que más afecta ahora, que es el migratorio, seguro tendrá un nivel de coordinación, ya que vimos al mandatario chileno, incluso ir a Colchane a recoger las preocupaciones de esa población. Eso quiere decir que el tema es delicado para Chile”, afirmó Coca.

Entre 2013 y 2018 Bolivia y Chile vivieron momentos tensos por el tema marítimo. Fue en 2013 que en la gestión de Evo Morales se decidió demandar a Chile ante la CIJ ante la negativa de Santiago de negociar una salida soberana al mar para Bolivia. Ni bien ingresó Evo Morales a Palacio Quemado el tema estaba latente. Habló con diferentes presidentes chilenos, entre ellos Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Con los dos últimos en dos gestiones diferentes.

Morales no midió su euforia política y atacó a Chile en diferentes espacios multilaterales. Le siguieron los expresidentes Carlos Mesa, Jorge Quiroga, Guido Vildoso, Jaime Paz Zamora y Eduardo Rodríguez Veltzé, quien fue el agente boliviano ante la CIJ.

Fueron muchos viajes a La Haya y pagos a abogados internacionales que también se pusieron la camiseta política al mismo tiempo que la jurídica. Uno de ellos fue Antonio Remiro Brotons, quien fue el jefe del equipo de internacionalistas.

En todo ese proceso se gastaron $us 14 millones, que cuando Diego Pary era canciller -hoy embajador de Bolivia ante Naciones Unidas- se hizo una auditoría a esos gastos. Muchos expertos observaron que esos pagos fueron muy elevados para el resultado: la CIJ decidió que Chile no tiene obligación de negociar una salida soberana a favor de Bolivia. Esa noticia llegó el 1 de octubre de 2018 y desde esa fecha la situación no cambió y no hubo acercamientos. Solo portazos de Chile.

El expresidente Rodríguez Veltzé estuvo a finales de 2022 en Santiago, donde ofreció una conferencia ante el Consejo Chileno para las Relaciones Internacionales en la que hizo un repaso del tema marítimo y el Silala, entre otros. En ese espacio, el exmandatario y exagente boliviano ante La Haya consideró que Bolivia puede buscar el diálogo dejando el tema soberanía a un lado.

En ese evento, el exministro de Defensa chileno Jaime Ravinet le preguntó a Rodríguez Veltzé si “cree que Bolivia podría considerar la búsqueda de soluciones que sea una salida no soberana (al mar)”. El abogado boliviano respondió: “La respuesta es sí, y deberíamos hacerlo, existen los canales y las formas de hacerlo”.

En Bolivia ven eso con recelo, ya que la Constitución obliga a Bolivia a negociar una salida soberana y no hacerlo implica modificarla.

El diputado Gustavo Aliaga, de filas de Comunidad Ciudadana (CC), y experto en asuntos internacionales, sugirió al Gobierno de Arce solicitar a Boric reconstruir la relación con Chile, abordar temas específicos y por último abordar el tema marítimo.

“Hoy en día, miles de camiones no pueden pasar al lado chileno, migrantes bolivianos no pueden cruzar (la frontera). El tema del narcotráfico es muy grave, Chile se ha vuelto el tercer exportador de droga en América Latina debido a la cantidad de droga que cruza de Bolivia hacia Chile. Estos temas son importantes y por eso se debe relanzar la relación. El tema mar se lo debe abordar luego. Que no sea cada 23 de marzo que digan que vamos a recuperar el mar y eso solo es discurso”, dijo Aliaga.

Hoy, la Dirección de Reivindicación Marítima (Diremar) tiene un presupuesto de Bs 16 millones para sus gastos.

Lea también PAÍS Inician actos protocolares previos a la conmemoración del Día del Mar La agenda presidencial contempla el discurso del Presidente, Luis Arce, quien retornará brevemente al país este 23 de marzo

​