La democracia de los silletazos

Desde el silletazo que le dieron en la cabeza a Evo Morales hace ya algún tiempo, cuando ocupaba la testera de su movimiento, los masistas no han dejado de hacer volar sillas en cada reunión donde se juntan los llamados “movimientos sociales”, que son unos energúmenos, pero que sin los cuales el masismo habría dejado de existir.

Lanzarle un sillazo al “Gran Jefe” fue la señal de que, con semejante irreverencia, todo estaba permitido en adelante.

Pero en la Bolivia que estamos viviendo, en la Bolivia seudodemocrática del MAS, pasadas las dictaduras militares que no jugaban con sillas de plástico, ha existido no un estado de guerra, sino un estado de guerrita, una manera de quitarse la bronca y el resentimiento sin arriesgar el pellejo. Por eso, los bolivianos vivimos uno de los peores momentos de nuestra historia, porque la falta de autoridad en este primer cuarto de siglo, ha sido inaudita.

Todos los días se hacen bloqueos –masistas y no masistas– que provocan un daño irreparable a la economía, además que revientan el hígado de cólera a pasajeros y transportistas que sufren de verdaderos secuestros en las carreteras, que se superan solo cuando los bloqueadores se dan por satisfechos en sus demandas y cuando cobran las coimas para dejar transitar vehículos y a los sufridos viajeros, ya convertidos en peatones, para poder pasar en los conocidos “cuartos intermedios”. Se trata de parapetos, de trincheras en los caminos, cuya concepción inicial se la debemos a los cocaleros de Morales.

Lo otro es la odiosa guerrita de los cohetes y gases. Como no están dispuestos a echarse bala ni bazucazos de verdad, han descubierto que se hace el mismo escándalo, la misma bulla que en el frente de batalla, lanzándose petardos y gases que no matan a nadie y que, a lo más, les chamuscan los pantalones a los tramposos combatientes. Si van a hacer tanto escándalo en las ciudades a la hora que les dé la gana, que por último se tiren tiros de verdad para que no jueguen con la paciencia de la pobre gente que tiene que soportarlos.

Esto es como lo que los chicos llamarían una guerra de juguete, distraída, cobardona. Aunque muy canalla, porque de un lado se jode a la gente que transita por los caminos haciendo comercio, obstruyéndoles el paso con trincheras improvisadas pero que perjudican; y por el otro, el escándalo de los balazos falsos, los gases que hacen lagrimear, y las luces deslumbrantes que parecen explosiones de bombas verdaderas, que es una forma de decir a la población cuán valientes son, cuán machos, como si estuvieran arriesgando su vida en el heroico frente ucraniano.

Aquí lo que hace falta es una buena policía o militares, por último, que les echen agua fría y a los farsantes unos cuantos garrotazos de los que duelen. Pero no son necesarios policías o gendarmes que están a la defensiva, protegiéndose de las pedradas con sus escudos, arrinconados ante unos cuántos agresivos, prohibidos de reducir a los inadaptados o cogiendo a cuatro o cinco a quienes tienen que liberar unas horas después, porque así lo dicta la ley, para que vuelvan al mentiroso pero bullicioso combate.

Y tanto como lo anterior, porque demuestra el nivel cultural de los “movimientos sociales”, es la impuesta por la democracia de los silletazos, que, como decíamos, empezó cuando algún tipo osado le lanzó una silla a la testa abundantemente poblada de Evo Morales, que presidía algún mitin de su partido. Desde entonces, agraviado el heredero de Tupac Katari, no hemos visto una sola asamblea o “ampliado” del MAS donde no vuelen sillas por los aires y el griterío se torne ensordecedor. Pero, igual que con las trincheras en las carreteras y las batallas con cohetes y “mata suegras”, las sillas que surcan los espacios democráticos del MAS, son de plástico. Si se lanzaran sillazos de fierro o de madera, otro sería el cantar. Ahí se vería a los machotes. Pero, ¿sillitas de plástico? Que sepamos, hasta ahora, no ha existido una sola víctima grave (menos fatal) que haya recibido en su humanidad una de esas sillitas. El “sillaje” es otra de las expresiones de la democracia actual, que demuestra cuánto vale nuestro Estado de derecho: es decir, nada.

Nos preguntamos: ¿Qué más se les puede pedir a las turbas que llegan desde lo más lejano y atávico del país? ¿Acaso, engañados, no vienen solo para demostrar su adhesión a quienes les prometen pegas aunque no sepan ni leer? ¿Van a hablar de política? ¿Van a aportar con ideas? ¡No! Su labor es flamear banderas, gritar consignas, dormirse cuando hablan los jefes, y luego obedecer, a cambio de un choripán, tomando sillas de plástico y lanzándolas contra quien sea.

Si estamos hablando de que el partido más grande de Bolivia, ya dividido en dos, se reúne para ajustar sus cuentas internas, es decir repartirse los cargos de la administración pública, a silletazo limpio, ya podemos suponer lo que le espera a la democracia si estos sujetos siguen en el poder. Es que, seamos sinceros: ¿alguna vez difieren o han debatido sus diferencias ideológicas o programáticas Evo Morales con Arce Catacora? Nada de eso. Son la misma cosa. Las ideas no sirven para nada. Solo les interesa la candidatura, el poder. Disponer de pegas para no perder el respeto de sus súbditos, para no ser abandonados.